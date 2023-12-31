Fransa’nın başkenti Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsü’nün (IMA) ev sahipliği yaptığı “Filistin’in Dünyaya Katkıları” başlıklı sergide çok sayıda Filistin ve özellikle Gazze’ye ilişkin fotoğraf, heykel ve kolaj çalışmaları yer alıyor. Sergide, Gazzeli sanatçıların günlük hayatlarını aktaran resimlerin yanı sıra “fotokrom” ismi verilen özel bir renklendirme tekniğiyle elde edilen 19. yüzyıla ait resimler de sergileniyor. Muhammed Abusal isimli Filistinli bir sanatçının “Gazze’de metro olsaydı nasıl olurdu?” düşüncesiyle yola çıkarak hazırladığı 4 montajlı fotoğraftan oluşan “Gazze’de bir metro” başlıklı eser ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bir sanatçı topluluğunun hayali bir müze fikrini dijital ortama yansıttığı çalışmaya da yer verilen sergide ayrıca gelecekte Doğu Kudüs’te kurulması istenen Filistin Ulusal Modern ve Çağdaş Müzesi’ne ait dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların bağışlarından oluşan eserler de bulunuyor.