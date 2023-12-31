Fransa’nın başkenti Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsü’nün (IMA) ev sahipliği yaptığı “Filistin’in Dünyaya Katkıları” başlıklı sergide çok sayıda Filistin ve özellikle Gazze’ye ilişkin fotoğraf, heykel ve kolaj çalışmaları yer alıyor. Sergide, Gazzeli sanatçıların günlük hayatlarını aktaran resimlerin yanı sıra “fotokrom” ismi verilen özel bir renklendirme tekniğiyle elde edilen 19. yüzyıla ait resimler de sergileniyor. Muhammed Abusal isimli Filistinli bir sanatçının “Gazze’de metro olsaydı nasıl olurdu?” düşüncesiyle yola çıkarak hazırladığı 4 montajlı fotoğraftan oluşan “Gazze’de bir metro” başlıklı eser ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Bir sanatçı topluluğunun hayali bir müze fikrini dijital ortama yansıttığı çalışmaya da yer verilen sergide ayrıca gelecekte Doğu Kudüs’te kurulması istenen Filistin Ulusal Modern ve Çağdaş Müzesi’ne ait dünyanın dört bir yanındaki sanatçıların bağışlarından oluşan eserler de bulunuyor.
Mahmud Derviş’in sesinden şiirler
Serginin Filistin edebiyatının sembol şairlerinden merhum Mahmud Derviş’e ayrılan bölümünde, büyük bir ekrana yansıtılan video aracılığıyla edebiyatseverler, yazarın kendi sesinden şiirlerini dinleme fırsatı buluyor. İlgi çeken bir diğer eser de “2008-2009 Gazze Evleri” isimli çalışma. Çalışma, emlakçı ilanı şeklinde hazırlanan, 2008-2009’da İsrail ordusunun bombardımanlarında tahrip olmuş Gazze’deki 20 evin fotoğrafından oluşuyor.
Sergi Filistin halkına armağan edildi
Paris’teki Arap Dünyası Enstitüsü (IMA) Başkanı ve eski Kültür Bakanı Jack Lang, Gazze’de yaşananların bir felaket olduğunu ifade ediyor. IMA’nın Arap dünyasını tüm yönlerini öne çıkardığını belirterek, “Filistin’in Dünyaya Katkıları” sergisinin Filistin halkına armağan edildiğinin altını çiziyor. Lang, “Bu sergiyle Filistin halkının zenginliğinin, yaratıcılığının her haliyle öne çıkarılmasını istiyordum” diyor. Bu müze için 5 yıldır bağışlanan eserleri, IMA’da muhafaza ettiklerini kaydeden Lang, Filistin’in Sürgündeki Müzesi’nin bir gün Kudüs’te tanıtılabilmesini ümit ettiğini dile getiriyor.