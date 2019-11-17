Filistin’in tarihini duvara kazıdı

Filistin’in en önemli tarihi ve İslami yerlerine sahip, aynı zamanda yarım yüzyıldan fazla bir süredir işgal edilmiş kenti El-Halil’de, ülkenin tarihini ve medeniyetini anlatan bir duvar yapıldı. Evet, yanlış duymadınız. Ressam Yusuf Katlo’nun hayat verdiği eser, Osmanlı döneminden kalma bir ara sokağın girişinde geçenleri karşılıyor. El-Halil Restorasyon Komitesi’nin girişimiyle Halil Dağları’ndaki kayalara oyulmuş bu duvar, geçtiğimiz günlerde kalabalık bir ziyaretçi grubunun eşliğinde sokağa kondu. Yusuf Katlo, bu duvara “Hacer” adını vermiş. Katlo’nun on metre uzunluğunda ve üç metre yüksekliğindeki bu eseri tamamlaması ise altı ay sürmüş. El-Halil Restorasyon Komitesi ise bu duvarı “Tarih ve Uygarlık” olarak adlandırmış. Filistin’in en sert kayalarına kazılan bu duvar, bu kentin kimliğini, kültürünü diğer yandan da özgürlük ve bağımsızlık arayışı içindeyken tarihinden vazgeçmeyi reddeden insanların tanıklığını simgeliyor.

“HACER”, TOPRAĞI İYİLEŞTİRME UMUDU

“Hacer” duvarı Filistin halkının tarihini ve kökenlerini anlatan sembolerle dolu bir çalışma. Duvardaki resmin çağrışımlarına kulak veren bir Filistinli’yi de çalınan geçmişiyle yüzleştiriyor. Sanatçı Katlo’yu etkileyen “Hacer”, sadece Hz. İbrahim’in eşini değil, Filistin’in geleneksel kıyafetini giymiş bir Filistinli kadını da temsil ediyor. Katlo’ya göre “Hacer” toprağı iyileştirme ve koruma umudu. Ressam köklere ve kadere işaret eden bir mesaj vermeyi amaçlamış.

YAŞAMIN VE HUZURUN SEMBOLÜ

Şehir tarihi ve kültürel zenginliklerinin bir kısmını korurken, işgal ve yüzlerce askeri kontrol noktası ve yerleşim yeriyle kuşatılmış bir durumda. Duvara çizilen dikenli tel de bu kuşatmanın bir simgesi. Üzüm hasadı, zeytin dalları ve buğday çalınan toprakları simgeliyor. Tüm bunlarla her şeye rağmen kentin kimliğinin devamlılığına işaret ediliyor. Çünkü işgalle birlikte antik binaların çoğu büyük zarar gördü. Katlo’da bu duvar ile özgürlük güneşinin ortaya çıkması gerektiğine vurgu yaparken, yaşanan acı gerçekliklerin dışına çıkmak için de sanatın gücüne ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor. Sanatçı Yusuf Katlo’nun resminde anlattığı her şey, isgalcilerin kendi perspektiflerinden yansıttıkları tüm tarihi argümanları tamamen red ediyor. Katlo, kentin özgürlüğü, güvenliği ve huzuru yaşamaya duyduğu özleme de dikkat çekiyor.

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DİNİ VE TARİHİ HIRSIZLIK