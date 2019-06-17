Hayat Filistinli sanatçı mermileri sanat eserine dönüştürüyor
KÜLTÜR SANAT

Filistinli sanatçı mermileri sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli sanatçı mermileri sanat eserine dönüştürüyor

Filistinli Majdi Abu Takqeyeh, İsrail güçlerinin sivillere karşı kullandığı mermileri sanat eserine dönüştürerek Filistinlilerin yaşadığı zulmü anlatan minyatür maketler oluşturuyor.

Haber Merkezi IHA
​​Filistinli sanatçı Majdi Abu Takqeyeh
​​Filistinli sanatçı Majdi Abu Takqeyeh

Gazze’deki Nuseirat mülteci kampında yaşayan 35 yaşındaki Filistinli Majdi Ebu Takqeyeh, İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı mermi ve füzelerden sanat eserleri yapıyor. Takqeyeh bir yıldır oluşturduğu maketlerle, İsrail devletinin kurulduğu 1948’den bu yana Filistinlilerin yaşadığı zulüm ve işgale karşı mücadelelerini yansıtıyor.


En küçük kardeşinin Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin ilk gününde İsrail güçleri tarafından bacağından gerçek mermiyle vurulduğunu belirten Abu Taqqeyeh, kardeşinin bacağından çıkarılan mermiyle figürler yapmaya başladığını söyledi. Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında yaralanan bir göstericiye ilk yardım yaptığı sırada İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan Razan al-Najjar’ın minyatürünü yaptığı ifade eden sanatçı, “İsrailli keskin nişancı tarafından vurulan yaralılardan birinden çıkarılmış hastaneden aldığım bir kurşunla İsrail işgalinin ortadan kaldırmaya çalıştığı yaşamın sembolü olan kelebeğin kanatlarıyla bir heykel oluşturdum” dedi.

Dünya yaşamı seven insanlar olduğumuzu öğrenecek

Takqeyeh, “İsrail’in bize yani sivillere karşı kullandığı mermileri ve silahları dekorasyon için sanat eserlerine dönüştürüyorum. Böylece dünya, yaşamı seven insanlar olduğumuzu öğrenecek” dedi. Filistinli sanatçı, oluşturduğu maketlerle İsrail güçlerinin ihlallerini ortaya çıkarmayı ve barışçıl Filistinlileri öldürmek için kullanılan silahları dünyaya hatırlatmayı amaçladığını söyledi.

Filistinli sanatçı Abu Taqqeyeh, oluşturduğu minyatür figürler ve maketlerle Gazze’de birkaç yerel sergiye katıldığı belirterek uluslararası bir sergide eserlerini sergilemeyi hayal ettiğini söyledi.
Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana Gazze Şeridi’nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor. Gösterilerin başladığı tarihten bu yana İsrail güçlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde en az 200 kişi hayatını kaybetti.

REKLAM
Sosyal medya da Yıldırım dedi

Sosyal medya da
'Yıldırım' dedi

​Canlı yayın sırasındaki sosyal medya verileri açıklandı.
Konut almak isteyenlere kolaylık

Konut almak isteyenlere kolaylık

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kullanıma sunuldu.
Merkezdenyeni hamle

Merkez'den
yeni hamle

​Faiz, politika faizinin 100 baz puan altında olacak.
Taraflı moderatör!

Taraflı moderatör!

Ortak yayının istatistikleri yayımlandı.
Her soruda terledi!

Her soruda terledi!

Binali Yıldırım, CHP adayının yalanlarını saydı.
İşgalin adı<br>Trump oldu

İşgalin adı
Trump oldu

​Golan'da Yahudi yerleşim biriminin temeli atıldı.
Yalandan vazgeçemedi

Yalandan vazgeçemedi

CHP'nin oyların yeniden sayılmasına itiraz etmediğini savundu.
Bodrum'da facia!

Bodrum'da facia!

Mülteci teknesi battı, 34 metreden 8 ceset çıktı.

Müslüman oldu

Müslüman oldu

​F.Bahçeli eski futbolcu İslam'ı seçtiğini açıkladı.
Araç kiralayanlara<br>'belge' uyarısı

Araç kiralayanlara
'belge' uyarısı

Fazla ödeme yapmak zorunda kalmayın.
İşgalci İsrail<br>2 hafta süre tanıdı

İşgalci İsrail
2 hafta süre tanıdı

​Filistinlilerin evlerini yıkıp Talmut bahçesi kuracaklar.
Fenerbahçe mi <br>Galatasaray mı?

Fenerbahçe mi
Galatasaray mı?

​Deniz Türüç transfer tercihini yaptı.
TÜRGEV iddiası<br>yalan çıktı

TÜRGEV iddiası
yalan çıktı

​İmamoğlu'nun sözlerine TÜRGEV'den sert yanıt: Özür dilesin!
Ankara'da görüşecekler

Ankara'da görüşecekler

Bakanlıktan flaş Yunanistan açıklaması.
İşsizlik açıklandı

İşsizlik açıklandı

Mart ayında işsizlik yüzde 14,1 oranına geriledi.
Darbeden sonra<br>ilk kez görüntülendi

Darbeden sonra
ilk kez görüntülendi

Beşir, polis koruması eşliğinde savcılığa getirildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.