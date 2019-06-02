Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Gazlı içecek midesini deldi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
GENEL SAĞLIK

Gazlı içecek midesini deldi

Yozgat’ta 16 yaşındaki genç, aşırı tükettiği gazlı içecek yüzünden ölümden döndü. Şiddetli karın ağrısı şikayetleriyle Yozgat Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran 16 yaşındaki hastanın, gazlı içecekler yüzünden delinen midesi başarılı bir operasyonla kapatıldı.

Haber Merkezi IHA
Gazlı içecek
Gazlı içecek

Yozgat Şehir Hastanesi’ne şiddetli karın ağrıları sebebiyle başvuran 16 yaşındaki M.M.A.’nın midesinin delindiği tespit edildi. Uzun süredir devam eden karın ağrılarının şiddetlenmesi ve genel durumunun kötüleşmesi üzerine acil servise getirilen gencin sık sık kullandığı gazlı içecekler sebebiyle midesinin delindiği anlaşıldı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras tarafından acilen ameliyata alınan M.M.A.’nın midesindeki delik 1,5 saat süren operasyonla kapatıldı. Hastanın durumu ve ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Necip Fazıl Aras şunları kaydetti:

  • “Hastamızın iki yıldır çok sık ve aşırı miktarlarda gazlı içecek tükettiğini bu sebepten uzun zamandır, ara ara tekrarlayan karın ağrılarından şikayetçi olduğunu ve öğrendik. Hastamız karın ağrılarının şiddetlenmesi ve genel durumunda gözle görülür bir kötüleşme olmasından dolayı hastanemize başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından gazlı içeceklerden kaynaklı olarak midesinde bir delinme olduğunu tespit ettik. Yaklaşık 1,5 saat süren bir operasyonla hastamızın midesindeki deliği kapattık. Laparoskopik, yani kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz operasyon sonrasında hastamız yoğun bakım ünitesine ihtiyaç kalmadan tedavi edildi.”

Çocukluk döneminde çok nadir görülür

Mide delinmesi durumunun, çocukluk çağında çok nadir görülen bir durum olduğunu kaydeden Dr. Aras, bu hastalığın belirtilerinin genelde başka rahatsızlıklarla karıştırılabileceğinin altını çizdi. Bağırsak ve mide delinmesi gibi durumlarda hastanın mevcut ağrısının aniden kesilebileceğini söyleyen Dr. Necip Fazıl Aras, “Böyle bir durumda hastanın normale döndüğü zannedilebilir. Ancak bu ağrılar hafife alınmamalı hasta gözlemlenmelidir. Hastanın genel durumunda kötüleşme, solgunluk, halsizlik ve göz kürelerinde çöküklük gibi bir durum gözlenmesi halinde mutlaka acil servise başvurulmalıdır” dedi.

  • Midenin düşmanı
  • Asitli içecek tüketmenin, mideye ve diğer organlara ciddi zararlar verdiği uyarısında bulunan Yozgat Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Necip Fazıl Aras, “Gazlı içecekler beynin dopamin salgılamasına neden oluyor. Bu da bireyin kendisini o içeceklere bağımlı hissetmesine neden oluyor. Bunun yanında asitli içecekler depresyona davet çıkarırken uzun süreli kullanımlarda da beyin fonksiyonlarını yavaşlattığı biliniyor. Gazlı içeceklerin içinde bulunan maddeler kemik erimesi, bağırsak iltihabı, kolon kanseri, astım, egzama, diyabet, böbrek taşı oluşumu, ileriki safhalarda böbrek yetmezliği, diş çürümeleri gibi birçok hastalığa davetiye çıkarıyor” şeklinde konuştu.

Bu içeceklerin plastik kutularda satılmasının da ciddi zararları olduğunu vurgulayan Aras, “Plastik şişelerde bulunan Bisefanol A maddesinin büyük etkisi, östrojen hormonunu harekete geçirmesidir. Bu hormon erkeklerde ciddi sorunlara yol açarken, kadınlarda da meme kanseri riskini yükseltiyor” açıklamasını yaptı.

REKLAM

Fransızlar Genç Ahmetler istemiyor
HAYAT
Fransızlar Genç Ahmetler istemiyor

Kömbeden külünçeye bayram lezzetleri
HAYAT
Kömbeden külünçeye bayram lezzetleri

Kuş gözüyle bakan insanım
HAYAT
Kuş gözüyle bakan insanım
Esed açlık bombası ile vuruyor

Esed 'açlık bombası' ile vuruyor

Rejimin hava saldırlarında yüzlerce dönüm arazi kül oldu.
Generallere gözdağı vermiş

Generallere gözdağı vermiş

​FETÖ eski savcı Sarıkaya üzerinden operasyon çekmiş.
Rus patlaması

Rus patlaması

5 ayda gelen kişi sayısı 3 milyonu aştı.
Böyle imha edildiler

Böyle imha edildiler

​Avaşin'de 4 terörist ile doçka silahının vurulma anı.
Habersiz<br>aboneliğe son

Habersiz
aboneliğe son

Artık bilgilendirme mesajı gönderilecek.
Tam 2 bin 300 yıllık

Tam 2 bin 300 yıllık

​Okul duvarında tesadüfen bulundu.
Postallarıyla çiğnediler

Postallarıyla çiğnediler

İsrail askerleri, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Çifte indirim

Çifte indirim

Benzin ve motorinde de bayram yaşanacak.
İftar saati<br>Kur'an yaktılar

İftar saati
Kur'an yaktılar

​Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon.
Çuvalla<br>para kazanıyor

Çuvalla
para kazanıyor

​Biberden sonra şimdi de domatese el attı.
Trafik durma <br>noktasına geldi

Trafik durma
noktasına geldi

​Bayram tatiline çıkanlar bugün de trafik oluşturdu.
Öğleden<br>sonraya dikkat

Öğleden
sonraya dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile sağanak uyarısı.
Pençe'de 27 terörist etkisizleştirildi

Pençe'de 27 terörist etkisizleştirildi

Mehmetçik Hakurk'ta ilerlemeye devam ediyor.
Bugün<br>4 yerde seçim var

Bugün
4 yerde seçim var

YSK'nın kararı ile yenileme seçimi yapılıyor.
Dünya alkışlıyor

Dünya alkışlıyor

​İGA Genel Müdürü Samsunlu, Yeni Şafak'a konuştu.
Yenikapı'da<br>yüzbinler saf tuttu

Yenikapı'da
yüzbinler saf tuttu

Teravih namazına Erdoğan da katıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.