Gazze’de Şefkat Eli sayesinde umut var yaşam var

Saldırılar, yıkımlar ve ölümler arasında umudu arayan Şefkat Eli 20 bin kişiye günlük yemek çıkarmaya, tavuk, et, döner gibi besinler ile halkın kalbini ısıtan aşları bölgeye dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için battaniye gibi çeşitli eşyalar da sağlanıyor.