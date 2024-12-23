Gazze’de Şefkat Eli sayesinde umut var yaşam var

İşgalci İsrail'in Gazze’de gerçekleştirdiği soykırım 2023 yılında başladı. Ekim’in kasvetli 7’sinde dünyanın gözü kulağı binlerce Gazzeli'nin üzerindeydi. Şefkat Eli her türlü ablukaya ve zorluğa rağmen Gazzeli'lerin imdadına yetişmeye devam ediyor.
Saldırılar, yıkımlar ve ölümler arasında umudu arayan Şefkat Eli 20 bin kişiye günlük yemek çıkarmaya, tavuk, et, döner gibi besinler ile halkın kalbini ısıtan aşları bölgeye dağıtmaya devam ediyor. Ayrıca soğuktan etkilenmemeleri için battaniye gibi çeşitli eşyalar da sağlanıyor.
Suyu Temiz, Kalbi Temiz
Tankerler dolusu temiz su hiç durmadan saldırılardan etkilenen halka sunuluyor. Çadır kentlerinde kuyu açıldı (Türkiye Su Kuyusu) ve temiz suya sorunsuzca ulaşmaları sağlandı.
Umudun Fitili Sönmeyecek
Gazze’lilerin kişisel ihtiyaçları gideriliyor, sağlık ekipleriyle beraber yaralar sarılıyor. Beş ayrı çadır polikliniği bulunan hastane kuran Şefkat Eli, ayrıca Dar Al- Salam hastanesindeki enerji sorununu çözmek için güneş enerjisi panelleri de kurdu. Şefkat Eli aracılığı ile yardımlarda bulunabilir, milyonlarca Gazze’li kardeşimize bir el de siz uzatabilirsiniz.