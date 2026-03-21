Gece yarısı ortaya çıktı: Bir anda gözden kayboldu

Vatandaşlar, çizgili sırtlanın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Adıyaman’ın Besni ilçesi kırsalında gece saatlerinde çizgili sırtlan görüldü. Bir süre yerinden kıpırdamayan hayvan, daha sonra hızla kaçarak gözlerden kayboldu.
Besni ilçesine bağlı Sayören Köyü yakınlarında nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan çizgili sırtlan vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, çizgili sırtlanın cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre yerinden kıpırdamayan hayvan, daha sonra hızla kaçarak gözlerden kayboldu.
