Geçmeyen grip astıma dönebilir

​Son dönemde büyük küçük demeden herkes ‘geçmeyen’ ve ‘tekrar eden’ gripten şikayet ediyor.

Son dönemde büyük küçük demeden herkes ‘geçmeyen’ ve ‘tekrar eden’ gripten şikayet ediyor. İngiltere’de yapılan bir çalışmaya göre, virüsün bir tanesi vücuda girip savunma sisteminin mekanizmasını bozuyor. Ardından başlayan birinci ve ikinci viral enfeksiyon akciğerlere zarar veriyor. Dikkat edilmezse bronşit, astım ve aylar süren öksürüğe neden oluyor.

BİRİNCİ BİTMEDEN İKİNCİ BAŞLIYOR

Bu yıl farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Virüsün bir tanesi girip enfekte ediyor, savunma sisteminin mekanizmasını bozuyor. Savunma sistemi tam düzelecek derken birinci ve ikinci viral enfeksiyon başlıyor” dedi.

Akkoyunlu sözlerine şöyle devam etti: “Savunma sisteminin aşırı reaksiyonlar verdiği zaman ortaya bronşit, astım ve öksürük çıkıyor. Bronşit tablosunda uzun süre öksürük oluyor. Solunum yollarının iç tüylü hücrelerine hasar veriyor. Kalıcı bronşit ve astıma dönen bir tabloya dönüşebiliyor. Uzayan, tekrarlayan ve yarım kalan dediğimiz tablo farklı virüslerin tekrar tekrar enfekte edilmesine neden oluyor.”

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