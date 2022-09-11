Geleceğin sinemacıları ilk adımlarını attı

Sinema öğrencilerinin nitelikli kısa filmler yapabilmeleri için gerekli maddi ve ayni imkânları yaratabilmek adına T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın (TÜRSAK) danışmanlığı ve iş birliğiyle 19. kez düzenlenen Geleceğin Sineması Yarışması’nda kazanan isimler ödül töreniyle açıklandı.

19. Geleceğin Sineması Yarışması ile gençlerin hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen TÜRSAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan, Geleceğin Sineması yarışmasının vakfın en önemli projeleri arasında olduğunu belirtti. 19 yıldır devam eden yarışma hakkında Okan, “Bu yarışmayla birlikte öğrencilerimizin senaryolarını filme dönüştürmelerinde onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyor, sinema sektörümüze tecrübeli ve bilgili gençler yetiştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

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EN İYİ KISA FİLM “ESKİSİNDEN DAHA KİRLİ”

Yarışmada finale kalmaya hak kazanan 10 isim arasından kazanan üç isim, Yönetmen Özer Feyzioğlu başkanlığında; Yönetmen Bora Oyacı, Oyuncu Burcu Kara, Doç.Dr. Nagihan Çakar, ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat’ın yer aldığı ana jüri tarafından belirlendi. Ana jürinin değerlendirmesi sonucunda 19. Geleceğin Sineması Yarışması’nın birincisi “Eskisinden Daha Kirli” filmiyle Erdem Sönmez oldu. “Ama Görüyorum” filmi ile Talha Furkan Yılmaz ikinci olurken yarışmanın üçüncüsü, “Kod Bozumu On Üç” filmi ile Nadir Kağan Kocakaya oldu.

GENÇ SİNEMACILARLA KOL KOLA

Geleceğin Sineması’nda hayata geçen filmler, bugüne dek Türkiye ve dünyanın çeşitli festivallerinde gösterildi, dereceye girdi ve pek çok ödüle layık görüldü. Bu sene de finale kalan 20 eser arasından desteğe hak kazanan 10 projeye TÜRSAK tarafından 10 bin TL maddi destek ve danışmanlık desteği verildi. Genç sinema öğrencileri bu destekler sayesinde kariyerleri adına önemli bir adım atmış oldular.