Gez dünyayı oku Konya’yı

Tarihi insanlık tarihine uzanan en eski şehirlerden birisi de Konya. Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapan bu şehir bugün daha çok Selçuklu’nun başkenti olarak hafızalarda öne çıkıyor. Mevlana Celaladdin Rumi gibi büyük şahsiyetlere ev sahipliği yapan Konya özelikle son yıllarda dünyanın da gözbebeği. Nasreddin Hoca’nın dünyanın ortası diye Konya Akşehir’i işaret etmesi boşuna değil.

Camileri, çeşmeleri, türbe ve medreseleriyle geçmişin hikayesini bugüne taşıyan Konya aynı zamanda geçmiş medeniyetlerin sanat işçiliğine, manevi derinliğine de ayna tutuyor. Geçtiğimiz hafta Vakıf Katılım’ın atalarımızdan emanet vakıf eserlerini geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği Vakıf Eserleri Envanter Projesi’nin yeni durağı Konya oldu. Şehirdeki 289 vakıf eseri 15 bin 200 karede özel olarak fotoğraflandı. İki cilt halinde tarihçeleriyle birlikte anlatılan 289 vakıf eseri Konya Vakıf Eserleri adıyla okurla buluştu ve kitapla eş zamanlı olarak Üsküdar’da da Ayna adlı bir sergi açıldı. Konya Vakıf eserlerinin tüm ihtişamıyla anlatıldığı kitapta ilk durak Mevlana Celaleddin Rumi’nin makamı. Kitap İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak bu önemli eserleri uluslararası arenada da tarihçelerini meraklılarına sunuyor.

Kültürel miras kayıt altında

Eserin hazırlanma amacı kitabın önsözünde de dile getirildiği gibi Türkiye’nin zengin kültürel mirasını geleceğe taşımak. Vakıf Katılım bu projeyi

Hatay’la başlatıp Konya’da devam ederken sırada Kütahya ve Bursa’nın olduğunu da öğreniyoruz.

Konya Vakıf Eserleri kitabının ilk cildinde Konya şehir merkezi ve ilçelerdeki camilere yer verilirken ikinci ciltte külliyeler, medreseler ve türbeler yer alıyor.

Sergiye paralel açılan Üsküdar’da açılan Ayna sergisi ise Konya’nın zengin vakıf mirasını İstanbul’a taşıyor. Sergide yer alan çalışmalar, tarihin izlerini, unutulmuş hikayeleri ve yapıların inşa edildiği dönemin ruhunu yansıtıyor. Ayna, Konya’da Selçuklu ve Osmanlı döneminden bugüne ulaşan külliye, cami, medrese, kervansaray, hamam, sarnıç, çeşme ve türbe türü vakıf eserleriyle bunları bezeyen çini, ahşap oymacılığı, taş işçiliği gibi tarihi, sanatsal değer taşıyan süsleme ögelerinin fotoğraflarını ve bu eserlerin tarihine ilişkin detaylı bilgileri bir araya getiren “Konya Vakıf Eserleri” isimli kitabın bir yansıması olarak hazırlanmış.

Katmanlı bir hikaye

Salt fotoğraf sergisinden öte ziyaretçiler için bir deneyim oluşturduklarına değinen küratör Numan Noyan Küçük, şu bilgileri veriyor: “Aynı zamanda bir öğrenim çabası güttük. Bu çerçevede bu çalışmayı kurguladık. Zaten konuklarımız geldiği zaman da bunu bizzat görecek. Sergi alanında üç kapıdan, kemerden geçiyorlar. Sergide, kendi içerisinde alt katmanlara ayrılan anlam bütünlüğü var. İlk kemerimiz dünümüzü, ikinci kemer bugünümüzü, üçüncü kemer de yarınımızı anlatıyor. Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti anlamına geliyor. Sonra karşılarına taş oda çıkacak. Taş, bir yapının en küçük unsuru. Bu ecdadımızın aslında bir taşla neler yaptığını, ne harikalar ürettiğini gösteriyor.”

Farklı bir bakış açısı koyduk

Vakıf Katılım Bankası Kurumsal İletişim Başkanı Yusuf Armağan da serginin çok daha detaylı ve büyük bir projenin bir parçası olduğunu aktararak, “ Niyetimiz vakıf eserlerinin bir envanterini çıkarmak, buradaki eserlerin fotoğraflamasını tüm detaylarıyla yapmak, bu eserlerin bir akademik heyet tarafından tarihçelerini çıkarmak, sanat tarihi açısından da farklı bir bakış açısı ortaya koymak. Bunu da gelecek yıllarda Allah nasip ederse dijital bir ortamda müesseseleştirme niyetimiz var.” ifadelerini kullandı.

Serginin Proje Yürütücüsü Fatih Ketancı ise çalışmaların Konya ayağını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Başlangıç hazırlıklarıyla birlikte yaklaşık 2 senelik bir çalışma. Fotoğraf çekimleri için yaklaşık yarım yıl civarında bir çalışma sürdürdük. Dronla çekimler yaptık. Bütün yapıları, çok detaylı şekilde yani en ince süslemelerine kadar arşivledik. Bir taraftan da Prof. Dr. Ali Boran Hocamızın başkanlığında bir bilim kurulu metinleri üretti. Neticesinde böyle bir eser ortaya çıktı” dedi.

Sergi 10 Mart’a kadar görülebilir. Kitap Vakıf Katılım sayfasından dijital olarak incelenebilir.











