Sağlıklı yaşam için et ve sebzeleri birlikte tüketin

Etobur diyetin popülerliği, modern insanın karmaşık beslenmeye dayalı hayata tepkisinden de doğuyor. İşlenmiş gıdalar, katkı maddeleri ve her yeni gün bir yenisi icat edilen diyet trendleri arasında, “basitlik” vaadiyle dikkat çekiyor. Kuralı net: Bitkisel hiçbir şey yok. Sadece et, balık, yumurta ve süt ürünleri. Şeker, tahıl veya baklagil yok. Hatta bir elma bile. İlginç bir biçimde psikolojik danışma merkezlerinin internet sitelerinden, Instagram fenomenlerine doğru geniş bir kitleye yayılıp, savunulan bu diyet, Avrupa’da bazı doktorlardan da olur alıyor. Diyetin savunucuları, diyeti kronik yorgunluk, otoimmün hastalıklar ve depresyon gibi sorunlara çözüm olarak gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan “30 günde 10 kilo verdim” hikayeleri ise merak uyandırıyor. Beslenme konusunda eğitim alan kişiler ilk olarak “sağlıklı beslenme”nin tanımını öğrenir. O tanım da şöyle başlar: “Doğada bulunan bütün besin maddelerinden.” Yani Allah’ın yarattığı her şeyden. Çünkü ne et sebzenin ne sebze baklagilin ne de baklagil sütün yerini tutmaz. Tek tip besinle uygulanan diyetlerin insan sağlığına faydalı olması asla düşünülemez. Nasıl ki hayvansal gıdadan kaçınmak birtakım hastalıklara neden oluyorsa, aynı şekilde sürekli hayvansal gıda ile beslenmekte büyük risk taşır. Hayvansal gıdalarda bitkisel gıdalara göre daha fazla doymuş yağ asidi bulunurken, çok düşük miktarda C vitamini bulunur. Lif ise yok denecek kadar azdır. Çok fazla protein tüketildiğinde karaciğer ve böbrekler bu durumu kaldıramayabilir ve safra kesesi, pankreas sorunları ortaya çıkabilir.