Hayat Gönül Dağından izleyiciye bayram sürprizi Kurban özel filmiyle hasret bitecek
TELEVİZYON

'Gönül Dağı'ndan izleyiciye bayram sürprizi: Kurban özel filmiyle hasret bitecek

TRT 1’de ekrana geldiği ilk günden bu yana yayınlandığı tüm bölümlerde birinci olarak adını zirveye yazdıran Gönül Dağı’ndan izleyicileri sevindirecek bir müjde geldi. Gönül Dağı “Kurban" özel filmiyle TRT 1'de seyircinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı 'Kurban'ın ilk tanıtım filmi de yayınlandı. Gönül Dağı “Kurban”, izleyenleri özlediğimiz o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartarak eğlenceli dakikalar geçirtecek. Peki filmin konusu ne olacak ve ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte Gönül Dağı 'Kurban' hakkında merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağından izleyiciye bayram sürprizi: Kurban özel bölümüyle hasret bitecek! Fragmanı yayınlandı (Gönül Dağı Kurban ne zaman yayınlanacak?)
Gönül Dağı 'Kurban'

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAK

Kurban Bayramı’nda ekrana gelecek Gönül Dağı “Kurban”da, Gedelli’de nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz… Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI 'KURBAN' TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

TRT 1'den izleyicilerine bayram sürprizi: Gönül Dağı 'Kurban' filmiyle geliyor
OYNAT 01:06
TRT 1'den izleyicilerine bayram sürprizi: Gönül Dağı 'Kurban' filmiyle geliyor
TRT 1'de ekrana geldiği ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı'ndan izleyicilerine bayram sürprizi geldi. Gönül Dağı “Kurban” 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak Kurban Bayramına özel filmiyle izleyenleri özlediğimiz o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartarak eğlenceli dakikalar geçirtecek.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya’nın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı “Kurban”da, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Zerrin Sümer, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli

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GÖNÜL DAĞI 'KURBAN' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sanat dünyasının usta ismi Zerrin Sümer’in “Dürdane” karakteriyle muhteşem bir performans sergilediği Gönül Dağı “Kurban”, bayramın son günü 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

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