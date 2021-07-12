'Gönül Dağı'ndan izleyiciye bayram sürprizi: Kurban özel filmiyle hasret bitecek

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

NOSTALJİK BİR YOLCULUĞA ÇIKARACAK

Kurban Bayramı’nda ekrana gelecek Gönül Dağı “Kurban”da, Gedelli’de nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz… Gedelli sakinlerinin bayramı ve iki düğünü birden yaşadığı, yine birbirinden ilginç ve eğlenceli maceraların gerçekleştiği bu bölümde, Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş güzel geleneklerini, göreneklerini, sıcak aile bağlarını, sevgi, saygı, hoşgörü timsali samimi yurdum insanlarının yaşamlarından kesitleri izleyeceğiz.

GÖNÜL DAĞI 'KURBAN' TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

OYNAT 01:06 TRT 1'den izleyicilerine bayram sürprizi: Gönül Dağı 'Kurban' filmiyle geliyor TRT 1'de ekrana geldiği ilk günden bu yana gönüllerde taht kuran Gönül Dağı'ndan izleyicilerine bayram sürprizi geldi. Gönül Dağı “Kurban” 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de yayımlanacak Kurban Bayramına özel filmiyle izleyenleri özlediğimiz o eski bayram günlerine nostaljik bir yolculuğa çıkartarak eğlenceli dakikalar geçirtecek. BiP'te paylaş

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GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya’nın başrollerini üstlendiği Gönül Dağı “Kurban”da, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Zerrin Sümer, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Cemre Melis Çınar, Ergun Kuyucu ve Zümre Meğreli…

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ÖZGÜN Gönül Dağı konusu ve oyuncuları! Gönül Dağı dizisi nerede çekildi?

GÖNÜL DAĞI 'KURBAN' NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sanat dünyasının usta ismi Zerrin Sümer’in “Dürdane” karakteriyle muhteşem bir performans sergilediği Gönül Dağı “Kurban”, bayramın son günü 20 Temmuz Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

ÖZGÜN Gönül Dağı oyuncuları isimleri! Efsane oyuncu kadrosu ile Gönül Dağı dizisi konusu

HAYAT TRT 1'den 'Masumlar Apartmanı' ve 'Gönül Dağı' hayranlarına müjde: Yaz sezonunda yeniden izleyiciyle buluşacaklar