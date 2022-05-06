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Göz nezlesini hafife almayın

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferşat Muhacir özellikle bahar ve yaz aylarında görülen göz nezlesi konusunda uyardı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Göz nezlesini hafife almayın
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Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferşat Muhacir özellikle bahar ve yaz aylarında görülen göz nezlesi konusunda uyardı. Dr. Muhacir, göz nezlesinin polenlere bağlı alerjik olarak oluşabildiği gibi bakterial veya viral enfeksiyonlara bağlı olarak da gelişebildiğini kaydetti.

HİJYEN ÖNEMLİ

  • Göz nezlesinden korunma konusunda hijyenin önemine vurgu yapan Dr. Muhacir, “Ellerin göze sürülmemesi önemli. İlla ki sürülecekse de yıkanmadan kesinlikle dokunulmaması gerekli. Bilinen alerjik bir durum varsa alerjiye sebep olan unsurlardan uzak durulmalı. Özellikle gözünde bilinen viral bir enfeksiyonu olan varsa onunla özel eşyasının ayrılması gerekli” dedi.

KAPATMA SAKINCALI

Göz nezlesinin tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Muhacir şunları söyledi: “Alerjiye bağlı bir göz nezlesiyse antihistaminikler, suni gözyaşı damlaları ve güneş gözlüğü faydalı olabilir. Enfeksiyona bağlıysa etkene yönelik antibiyotik veya antiviral tedavi ile iyileşebilir. Bazen uygun tedavi edilmediği zaman korneaya hasar verip kalıcı görme kayıplarına neden olabiliyor. Ped ile kapatmak sakıncılı, bu konjonktivit tedavisini geciktirebilir. Bu kapamanın tedavide yeri yok.”

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