Grip ve zatürreye karşı mutlaka aşınızı yaptırın

​Tam aşı vaktinin olduğu Eylül ve Ekim ayında mutlaka grip ve zatürre aşınızı yaptırın.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nesrin Öcal, sonbaharın gelmesiyle ani sıcaklık değişikliklerinin hem çeşitli mikroorganizmaların çoğalmalarına hem de insanlardaki bağışıklık sistemlerinde zaafiyete neden olduğunu söyledi.

Mevsim değişikliyle grip sezonunun başladığına dikkati çeken Öcal, gribe eşlik eden eden zatürrenin de büyük risk oluşturduğuna işaret etti.

Özellikle kapalı ortamlarda bulunanlar için gribin daha riskli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öcal, toplu ortamda yaşayan bireylerin yıllık grip aşılarını yaptırmaları önerisinde bulundu.

Grip ve zatürre aşınızı mutlaka yaptırın

Bazı hasta grupları için grip aşısıyla beraber zatürre aşısını da tavsiye eden Öcal, "Özellikle 65 yaş üzeri bireylerin grip ve zatürre aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Kronik akciğer hastaları, KOAH, kanser hastaları, kronik kalp damar hastaları, diyabet hastalarının da aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Grip aşısının şu anda tam zamanı. Eylül, ekim en geç kasıma kadar grip aşısı olmasını öneriyoruz. Şu an tam zamanı. Koruyuculuğu iki hafta içinde başlıyor" diye konuştu.

Öcal, solunum yolu ile bulaşan mikroorganizmalar için ortamın mutlaka havalandırılması gerektiğini ifade ederek, kişilerin bu dönemde C vitamini ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

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