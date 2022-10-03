Grip aşılarının eczanelerden satışı başladı: Fiyatı da belli oldu

Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.
27 Eylül’de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.
Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler.
Aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.
65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığında belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.
'Yeterli miktarda aşımız var'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.