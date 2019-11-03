Güç ve estetik sizde artık

Her ayrıntıyı düşünen ince özellikleri ile dayanıklılık ve kaliteyi ürünlerinde yansıtan saat, gece ve gündüz kolay okunabilirlik sağlayan Super-LumiNova özelliği ile göz dolduruyor. Zarafetiyle ve iddiasıyla öne çıkan modelinde yer alan çelik kayış ve modern çizgiler, erkeklerin sportif tarzına hitap ediyor. Çelik kasa içinde Quartz makine ile üretilen saat 72 ay pil ömrüne sahip. 100 metreye kadar su geçirmeme özelliği bulunan Victorinox saat çelik kayış seçeneği ile birlikte siyah deri kayış alternatifini de sunuyor.

Erkek dünyasından