Hayat Güç ve estetik sizde artık
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Güç ve estetik sizde artık

Victorinox, kendine özgü güçlü ve estetik tarzı bileklerde sergilemeye devam ediyor. En önemli aksesuarlarından biri olan saat, Victorinox Swiss Army ile yeni bir soluk kazanıyor.

İlker Nuri Öztürk Yeni Şafak
Victorinox
Victorinox

Her ayrıntıyı düşünen ince özellikleri ile dayanıklılık ve kaliteyi ürünlerinde yansıtan saat, gece ve gündüz kolay okunabilirlik sağlayan Super-LumiNova özelliği ile göz dolduruyor. Zarafetiyle ve iddiasıyla öne çıkan modelinde yer alan çelik kayış ve modern çizgiler, erkeklerin sportif tarzına hitap ediyor. Çelik kasa içinde Quartz makine ile üretilen saat 72 ay pil ömrüne sahip. 100 metreye kadar su geçirmeme özelliği bulunan Victorinox saat çelik kayış seçeneği ile birlikte siyah deri kayış alternatifini de sunuyor.

Erkek dünyasından

  • Burak Özçivit
  • Farklı coğrafyalardan ilham alan Altınyıldız Classics 2019-20 Sonbahar/Kış sezonuna hazır. Erkek giyimin öncü ismi Altınyıldız, şehrin modern tavrını stiline taşırken değişen trendleri de iş hayatında kombin ediyor. Haki, bordo, kiremit, kahve tonlarının hakim olduğu renk paletiyle sezonun renk kodlarını belirleyen parçalar kalıpları yıkıyor. Rahatlığın ön planda olduğu koleksiyonda erkekler özgürleşiyor.
PKK yeni örgütü burada kurdu

PKK yeni örgütü burada kurdu

​İllegal kadın yapılanmasının merkezi Diyarbakır HDP binası çıktı.
Avrupadaki Kandil büyüyor

Avrupa'daki Kandil büyüyor

​Raporlar PKK'nın AB ülkelerindeki örgütlenmesini deşifre etti.
Herkesin dikiliağacı olacak

Herkesin dikili
ağacı olacak

​11 Kasım'da 11 milyon fidan toprakla buluşacak.
Küresel beyin<br>göçü haritası

Küresel beyin
göçü haritası

​Z Raporu'nun kasım ayı sayısı bayilerde.
Maraton için<br>bazı yollar kapatıldı

Maraton için
bazı yollar kapatıldı

​İstanbul' da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil bazı yollar 15.00'e kadar kapalı kalacak.
ABD'den<br>skandal rapor

ABD'den
skandal rapor

ABD raporda PKK/YPG'nin adını dahi anmadı.
İşgalci döndü

İşgalci döndü

​ABD ordusunun Suriye'de çekildiği üslere dönüşü sürüyor.
Bağdadi<br>ABD'nin buluşuydu

Bağdadi
ABD'nin buluşuydu

Lavrov: ABD söylediklerinin çoğunu halen teyit edemiyor.
Gülen'in<br>çiftliği gibiydi

Gülen'in
çiftliği gibiydi

​Eşcinsellik iftirasıyla Kuleli'den atılan T.A ifade verdi.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Kombiyi aç kapa<br>faturayı şişirir

Kombiyi aç kapa
faturayı şişirir

​Evde yokken kombiyi kapatmak çözüm değil.
Yatırımlar hızlandı

Yatırımlar hızlandı

​Manisa'da 700, Elazığ'da 3 bin 500 kişi istihdam edilecek.
Külliye'de<br>öğrenciye iş imkanı

Külliye'de
öğrenciye iş imkanı

​Öğrenciler Külliye'deki ofislerde istihdam edilecek.
Deplasmanda ilk kez

Deplasmanda ilk kez

Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş ilk deplasman galibiyetini aldı.
Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

Temsilciler Heyeti'nden Kalın ziyareti

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Temsilciler Heyeti'ni kabul etti.
Geçit vermedi

Geçit vermedi

​Beto'nun damga vurduğu maçta Trabzonspor 1-0 kaybetti.

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