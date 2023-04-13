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Hayat

Gülistan teyzenin Togg yolculuğu: Bakan Dönmez ile gülümseten diyalog

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'deydi. Geçtiğimiz hafta yollara çıkan yerli ve milli otomobil Togg ile kente gelen Bakan Dönmez ve bir vatandaş arasında gülümseten diyaloglar yaşandı. Togg'a çok binmek istediğini söyleyen Gülistan teyzenin istediğini kırmayan Bakan Dönmez, vatandaşı şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi. Togg'a bindiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Gülistan teyze, "Allah başkanımıza zeval vermesin" dedi.

17:39 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Togg ile Eskişehir sokaklarında dolaşan Gülistan teyze çok mutlu olduğunu söyledi.

Togg ile Eskişehir sokaklarında dolaşan Gülistan teyze çok mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti 28’inci Dönem Eskişehir Milletvekili Adayı da olan Dönmez seçim çalışmalarına hızlı başladı.

İlk olarak Emek Mahallesinde esnaf ziyaretinde bulunan Dönmez, sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

“Allah başkanımıza zeval vermesin”

Emek Mahallesi ziyaretinde Dönmez’den mahalle sakinlerinden Gülistan Avcı talepte bulundu. “Öbür dünyada sorarlarsa Togg’un yanında durduk. Bindik demek isterim” diyen Gülistan Teyzeye Bakan Dönmez, “Şimdi beni ağlatacaksın” diyerek şoför koltuğunda olduğu araca bindirdi ve bir süre yolculuk etti.

'Her gün dua ediyorum'

Araca biner binmez ellerini duaya açan Avcı, “Allah’ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Her gün dua ediyorum namazlarımda. İnşallah kazanır.” dedi. Bakan Dönmez de şöyle konuştu: “Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye evet diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkalı dükkanı idare edemez 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz.”

“Çok güzeldi”

Yolculuk sonunda duygularını dile getiren Gülistan Avcı, “Çok güzeldi. Allah bin kat razı olsun. Allah’ım kazasız belasız herkese versin.” diye konuştu.



Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular
Bakan Varank: TOGG çıktı lâl oldular

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması finallerine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank alana makam aracı TOGG ile geldi. TOGG’u ilk kez 2019 yılında Bilişim Vadisi’nde tanıttıklarını hatırlatan Bakan Varank, "O zaman, ‘Siz yapamazsınız, şov yapıyorsunuz, nerede bunların fabrikaları’ dediler. Fabrikanın temelini attık, ‘Siz bu fabrikayı bitiremezsiniz. Bu araçları İtalya’da yapıyorsunuz. Siz bizi kandırıyorsunuz’ dediler. Fabrikayı tamamladık, açılışını yaptık, ‘Burada üretim hatları yok. Sizin elinizde iki tane araç var. Bunları sağa sola götürüp gösteriyorsunuz. Üretim bantları yok’ dediler. Şu anda bu araçlar bakanlarımıza teslim edildi. Deneyim noktalarında bu araçlar kullanılıyor. Vatandaşlarımızın teslimatları peyderpey başladı ama bugün geldiğimiz noktada hiç birinden ses seda yok. Herkes lâl olmuş. Kimse arabayla ilgili, en azından bir tane paylaşım yapıp, ‘Tebrik ediyoruz. Türkiye’nin otomobili yollara çıkmış diyen muhalifleri göremedik" dedi.

#Fatih Dönmez
#Gülistan Avcı
#Eskişehir
1 saat önce
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