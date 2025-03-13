Gülizar filmi şimdi de İspanya ve Amerika’da

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden üç ödülle dönen Türkiye-Kosova ortak yapımı ‘Gülizar’ filmi, festival yolculuğuna devam ediyor. Yönetmenliğini Belkıs Bayrak’ın yaptığı film, 24 Mart–13 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Impacte Katalonya İnsan Hakları Film Festivali’ne katılacak. Ardından, Amerika prömiyerini 27 Mart–5 Nisan tarihleri arasında 49. Cleveland Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirecek. Geçtiğimiz yıl dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde gerçekleştiren Gülizar filmi, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali’nde “New Directors” bölümünde yapmıştı.