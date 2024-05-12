Gülün diyarı yeniden Edirne olacak

Evliya Çelebi’nin de Seyahatname’sinde övgüyle bahsettiği gül üretiminin eski günlerine kavuşması için 4 yıl önce Trakya Üniversitesi’nin öncülüğünde çalışma başlatılmıştı. Osmanlı döneminde gülcülüğün merkezi olduğu bilinen Edirne’de, kentin bu alanda yeniden söz sahibi olması için çalışmalar devam ediyor. 10 bin metrekarelik alana yaklaşık 3 bin kök gül dikilen şehrin yeninden gülcülükte adının öne çıkması için çalışılıyor. Üniversitede gül bahçeleri oluşturuluyor ve Edirne gülünün yağ kalitesi ve yetiştirme özellikleriyle ilgili araştırma projeleri yürütülüyor. Hasat edilen güllerin yağı çıkaılarak, gül suyu ve gül reçeli üretiliyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Belediyesi de kentin muhtelif alanlarında gül bahçeleri kuruyor.