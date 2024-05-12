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Hayat

Gülün diyarı yeniden Edirne olacak

Tarihi kayıtlara göre geçmişte Osmanlı sarayının gül suyu ve gül yağının önemli bölümünü karşılayan Edirne’de 10 bin dekarlık alanda gül bahçeleri bulunuyordu.

04:00 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 05:59 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Evliya Çelebi’nin de Seyahatname’sinde övgüyle bahsettiği gül üretiminin eski günlerine kavuşması için 4 yıl önce Trakya Üniversitesi’nin öncülüğünde çalışma başlatılmıştı. Osmanlı döneminde gülcülüğün merkezi olduğu bilinen Edirne’de, kentin bu alanda yeniden söz sahibi olması için çalışmalar devam ediyor. 10 bin metrekarelik alana yaklaşık 3 bin kök gül dikilen şehrin yeninden gülcülükte adının öne çıkması için çalışılıyor. Üniversitede gül bahçeleri oluşturuluyor ve Edirne gülünün yağ kalitesi ve yetiştirme özellikleriyle ilgili araştırma projeleri yürütülüyor. Hasat edilen güllerin yağı çıkaılarak, gül suyu ve gül reçeli üretiliyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Edirne Belediyesi de kentin muhtelif alanlarında gül bahçeleri kuruyor.


Gastronomi turizmine de katkı sağlanabilir

“Parfümeri sektörü, yiyecek-içecek alanında Edirne gülü kullanılmalı” diyen Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, “Mayıs, haziran aylarında gül tarlalarının ziyarete açılması ve hasat etkinlikleriyle çok ciddi bir getiri elde edilebilir. Bunun yanında saray mutfağında gülün kullanımıyla ilgili çalışmaları ön plana çıkartıp gastronomi turizmine de katkı sağlanabilir” açıklamasında bulunuyor. durumdayız” diyor.


#gül
#Isparta
#Edirne
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