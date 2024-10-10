Hakikatin kalesi

Değerli Yeni Şafak ailesi,

Yeni Şafak gazetesinin kıymetli okurları ve takipçileri,

“Türkiye’nin Birikimi” sloganıyla 1994 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Şafak gazetesi 30. yılını kutluyor. Çeyrek asrı aşan bu süre zarfında aslında Yeni Şafak büyük bir başarı hikayesi yazdı. Duruşundan asla taviz vermedi.

Yakın tarihimizin bütün netameli süreçlerinde Yeni Şafak zorlu sınavlardan geçti. 28 Şubat postmodern darbesinin o karanlık günlerinde hakkın ve adaletin sesi oldu. 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ ihanet şebekesinin yalan ve manipülasyonlarına karşı; doğrunun yanında olmuştur. Ve milletimize doğru bilgiyi ulaştırmanın mücadelesini verdi.

Ve en son 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde devletimizin ve milletimizin yanında durarak ülkemizin demokrasi mücadelesine adını altın harflerle yazdırdı. O gece Yeni Şafak gazetesi ayaktaydı ve milletinin yanındaydı. Şehit Mustafa Cambaz bu duruşun en büyük nişanesi olmuştur.

Bütün bu zorlu süreçler, Yeni Şafak’ın duruşunun ve ilkeli gazeteciliğinin ne denli önemli olduğunu kanıtladı. Durmadan, yılmadan ve yorulmadan hakikat ötesi olarak adlandırılan bir çağda hakikatin sesi oldu, kalesi oldu.

30 yıldır süren bu yolculukta, ülkemizin ve milletimizin gelişmesi için basın dünyasında verdiği mücadele asla unutulmayacaktır. Attığı ilk manşet olan; “Türkiye’nin önü aydınlık” ile umudun ve büyük Türkiye mücadelesinin ilham kaynağı oldu. Artık bir okula dönüşen Yeni Şafak ile hep birlikte daha aydınlık yarınlara huzur içinde yürümeye devam edeceğiz.

Bu özel günde tüm çalışanlarımızı ve okuyucularımızı kutluyorum. Yeni Şafak’ın 30. yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal eyleyen tüm çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum.

Yeni Şafak ile nice yıllara, nice aydınlık günlere, yarınlara ve şafaklara.

Sevgi, saygı ve en kalbi muhabbetlerimle.



