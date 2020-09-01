Hamile bir kadın namaz kılarken zorlanmakta ise namazlarını oturarak veya ima ile kılabilir mi? Hamile bir kadın namaz kılarken zorlanmakta ise namazlarını oturarak veya ima ile kılabilir mi? Hamile olan kadın, namazda rükû ve secde yapması kendisine veya karnındaki bebeğe zarar verecekse, haberimizde anlatılanlardan kendisine uygun gelen şekilde namazını kılar.

Haber Merkezi 01 Eylül 2020, 14:52 Son Güncelleme: 01 Eylül 2020, 15:02 Yeni Şafak