​Hamilelikte diş röntgeni çekilebilir mi?

Hamilelik döneminde kadınların çoğunun diş röntgen çekiminin zararı konusunda endişeli olduğunu söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, bu konuda açıklamada bulundu.

Etkilenme minimuma iniyor

Hamilelik sırasında bebeğin olduğu bölge dışında çekilen herhangi bir görüntüleme yönteminde, bebeğe ulaşan doz, zarar verebilecek dozun çok altında olduğunu belirten Kökdemir, özellikle gerekli koruma önlemleri (kurşun önlük) alındıktan sonra maruz kaldığı doz minimum düzeye indiğini anlattı.

Ancak koruyucu önlemler ile radyasyon seviyesi minimuma düşse de radyasyonun hiçbir dozunun yüzde yüz güvenli olmadığını hatırlatan Kökdemir, bebeğin ya da annenin hayatını tehlikeye sokacak durum olmadığı sürece hamilelerde röntgen çekilmemesi gerektiğini söyledi.

HAYAT Hamilelikte diş ağrısı için tavsiyeler