Hayat Hamilelikte diş röntgeni çekilebilir mi?
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​Hamilelikte diş röntgeni çekilebilir mi?

Hamilelikte diş röntgeni çekilebilir mi?

Hamilelik döneminde sağlık sıkıntısı çeken kadınların tedavi süreçlerinde daha dikkatli olması gerekiyor. Hamilelerde çocuğun gelişimini engellememesi için ilaç kullanımını da kısıtlıyor. Özellikle hamilelerin röntgen çekilmemesi gerekiyor. Diş rahatsızlıklarında da kurşun önlük ile gerekli koruma önlemi alınıp radyasyon seviyesi minimuma düşse de bebeğin ya da annenin hayatını tehlikeye sokacak durum yoksa röntgen çekiminden uzak durulmalı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Uzmanlar, hamilelik döneminde diş röntgeninin de çekilmemesi konusunda uyarıyor.
Fotoğraf: Arşiv / Uzmanlar, hamilelik döneminde diş röntgeninin de çekilmemesi konusunda uyarıyor.

Hamilelik döneminde kadınların çoğunun diş röntgen çekiminin zararı konusunda endişeli olduğunu söyleyen Dt.Pertev Kökdemir, bu konuda açıklamada bulundu.

Etkilenme minimuma iniyor

Hamilelik sırasında bebeğin olduğu bölge dışında çekilen herhangi bir görüntüleme yönteminde, bebeğe ulaşan doz, zarar verebilecek dozun çok altında olduğunu belirten Kökdemir, özellikle gerekli koruma önlemleri (kurşun önlük) alındıktan sonra maruz kaldığı doz minimum düzeye indiğini anlattı.

Ancak koruyucu önlemler ile radyasyon seviyesi minimuma düşse de radyasyonun hiçbir dozunun yüzde yüz güvenli olmadığını hatırlatan Kökdemir, bebeğin ya da annenin hayatını tehlikeye sokacak durum olmadığı sürece hamilelerde röntgen çekilmemesi gerektiğini söyledi.

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