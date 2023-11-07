Hanzala Ankara’dan sesleniyor

Topçuoğlu’nun ünlü karakter Hanzala’yı yeniden yorumladığı 20 eserin yer aldığı “Didar-ı Hürriyet Hanzala Sergisi” Ankara Kent Konseyi’nde açıldı. Sergi açılışında konuşan Topçuoğlu, 14 yıl önce Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin ünlü çizgi karakteri Hanzala’yı tanıdığını söyleyerek, “Hanzala’yı Filistin’den çıkarıp tüm mazlum coğrafyalara götürmeye çalışıyorum. Bu serginin içerisinde savaşın yaşandığı coğrafyalarla alakalı resimler görülebilir. Tüm Müslüman coğrafyaların hikâyelerini Hanzala karakteriyle anlatıyorum. İnşallah bir gün Filistin halkı evlerine dönecek ve ben de Hanzala’yı yüzü dönük bir şekilde çizeceğim” dedi.

1948’de yaşanan “Nekbe”de evinden sürülen yaklaşık 1 milyon Filistinliden birisi olan karikatürist Naci el-Ali, o dönem yaşadıklarını 1969’da çizdiği Hanzala ile simgeleştirmişti. Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala karakteri, karikatüristin İsrail işgali sebebiyle 10 yaşında ülkesini terk etmesinin sembolü Hanzala, günümüzde de hep on yaşında ve sırtı dönük olarak çiziliyor. Hanzala’nın sırtının izleyicilere dönük, ellerinin ise arkada birleşmiş olması ülkesinin işgalini protesto anlamı taşıyor. Topçuoğlu, amacının suikasta kurban giden Naci el-Ali’nin misyonunu tamamlamak olduğunu belirterek, “Sözlerin kifayetsiz kaldığı zamanlarda sanatın evrensel diliyle Hanzala bizlere sesleniyor” diye konuştu. Eşinin babası da Mavi Marmara’da şehit edilen Topçuoğlu, Doğu Türkistan’dan, Yemen’e; dünyanın pek çok coğrafyasındaki insan hakları ihlallerini resimlerine konu ediniyor. Sergi ise 9 Kasım’a kadar görülebilecek.