|
Hayat

Hanzala Ankara’dan sesleniyor

Filistinli karikatürist Naci el Ali’nin dünyaca ünlü karakteri Hanzala, Türk ressam Esra Topçuoğlu tarafından yeniden yeniden resmedildi.

Haber Merkezi
04:00 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 01:02 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Ressam Esra Topçuoğlu, Filistinli karikatürist Naci el Ali’nin dünyaca ünlü karakteri Hanzala’yı yeniden yorumladı.

Ressam Esra Topçuoğlu, Filistinli karikatürist Naci el Ali’nin dünyaca ünlü karakteri Hanzala’yı yeniden yorumladı.

Topçuoğlu’nun ünlü karakter Hanzala’yı yeniden yorumladığı 20 eserin yer aldığı “Didar-ı Hürriyet Hanzala Sergisi” Ankara Kent Konseyi’nde açıldı. Sergi açılışında konuşan Topçuoğlu, 14 yıl önce Filistinli karikatürist Naci el-Ali’nin ünlü çizgi karakteri Hanzala’yı tanıdığını söyleyerek, “Hanzala’yı Filistin’den çıkarıp tüm mazlum coğrafyalara götürmeye çalışıyorum. Bu serginin içerisinde savaşın yaşandığı coğrafyalarla alakalı resimler görülebilir. Tüm Müslüman coğrafyaların hikâyelerini Hanzala karakteriyle anlatıyorum. İnşallah bir gün Filistin halkı evlerine dönecek ve ben de Hanzala’yı yüzü dönük bir şekilde çizeceğim” dedi.

HANZALA BİZLERE SESLENİYOR

1948’de yaşanan “Nekbe”de evinden sürülen yaklaşık 1 milyon Filistinliden birisi olan karikatürist Naci el-Ali, o dönem yaşadıklarını 1969’da çizdiği Hanzala ile simgeleştirmişti. Filistin direnişinin sembolü olan Hanzala karakteri, karikatüristin İsrail işgali sebebiyle 10 yaşında ülkesini terk etmesinin sembolü Hanzala, günümüzde de hep on yaşında ve sırtı dönük olarak çiziliyor. Hanzala’nın sırtının izleyicilere dönük, ellerinin ise arkada birleşmiş olması ülkesinin işgalini protesto anlamı taşıyor. Topçuoğlu, amacının suikasta kurban giden Naci el-Ali’nin misyonunu tamamlamak olduğunu belirterek, “Sözlerin kifayetsiz kaldığı zamanlarda sanatın evrensel diliyle Hanzala bizlere sesleniyor” diye konuştu. Eşinin babası da Mavi Marmara’da şehit edilen Topçuoğlu, Doğu Türkistan’dan, Yemen’e; dünyanın pek çok coğrafyasındaki insan hakları ihlallerini resimlerine konu ediniyor. Sergi ise 9 Kasım’a kadar görülebilecek.



#Sergi
#Filistin
#Aktüel
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KYK burs sonuçları son dakika açıklandı mı? KYK 2023-2024 burs başvuru sonuçları ne zaman belli olur?