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Harçlıklara kitap eklendi

Harçlıklara kitap eklendi

Oğuzhan Ürüşan
04:001/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kültürel değerlerin yeniden hatırlandığı bu jestler hem çocukları hem de büyükleri duygulandırdı.
Kültürel değerlerin yeniden hatırlandığı bu jestler hem çocukları hem de büyükleri duygulandırdı.

Anadolu’nun farklı bölgelerinde çocukların kapı kapı dolaşıp “bayramlık” toplaması geleneği bu yıl da coşkuyla sürdürüldü. Bayram sabahının heyecanı, arife gününden itibaren çocukların yüzünde parladı. Ramazan Bayramı’nda özellikle çocuklara yönelik asırlardır süren ‘harçlık’ ve ‘hediye’ geleneği farklı bir soluk kazandı. En güzel kıyafetlerini giyen çocuklar, ellerinde poşetleriyle mahalle mahalle dolaşarak, ev sahiplerinden geleneksel bayram hediyelerini istedi. Bu yıl ise hediyeler sadece şeker ve harçlıkla sınırlı kalmadı. Geleneksel ikramların yanı sıra, Türk edebiyatı klasikleri arasından seçilen çocuk kitapları, kurdeleyle süslenmiş tül keselerde şekerlemeler ve içinden güzel sözler çıkan zarflar da çocuklara hediye edildi. Kültürel değerlerin yeniden hatırlandığı bu jestler hem çocukları hem de büyükleri duygulandırdı.


#Ramazan Bayramı
#Anadolu
#harçlık
#kitap

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