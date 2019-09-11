Hastalara umut ışığı

Hastalara profesyonel bakım desteği veren “Palyatif Bakım Merkezleri”, vatandaşa umut oldu. 2016 yılında bir iş kazası geçirerek yatağa mahkum olan 36 yaşındaki Bayram Dağtekin, Isparta Şehir Hastanesi’nde kurulan Palyatif Bakım Merkezi’nde yeniden hayata tutundu. Dağtekin’in eşi Sibel Dağtekin, “Uzun süren bir tedavi süreci geçirdik. Üniversite hastanesinde eşimin boğazında bir delik açtılar ve ömür boyu kalacak dediler. Ancak Palyatif Bakım Merkezi’ndeki hemşireler eşime öyle güzel baktılar ki, o delik kapandı. Mideden besleniyordu o kısım düzeldi. Uzun süre yattığı için yatak yaraları oluşmuştu, onlar da tedavi oldu. Biz adeta mucizeyi yaşadık” diye konuştu.

3 AY YOĞUN BAKIMDAYDI

Palyatif Bakım Merkezleri, vatandaşa umut oldu.

Eşinin sanayide bir hurdacının yanında çalıştığını belirten Sibel Dağtekin, “Kamyona yükleme yaparken, iş makinesi çarptı, bu sayede yüksekten düşerek kafa travması geçirdi. 3 ay kadar bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda kaldı. Boğazına bir delik açıldı. Mideden besleniyordu bir yıl boyunca bu şekilde devam etti. Tedavilerin sonunda bilinci yerine geldi eve çıktık. Şimdi bilinci yerinde birkaç tane kelime çıkarabiliyor. Herkesi tanıyor. Konuşamıyor ama biz bir alfabe yaptık. Onun sayesinde anlayamadığımız şeyler olduğunda tek tek harfleri gösteriyor. O şekilde anlaşıyoruz. 20 yıllık evliyiz iki çocuğumuz var” şeklinde konuştu.

HAKLARINI ASLA ÖDEYEMEM

Palyatif Bakım Merkezleri’ndeki sağlık çalışanlarının işlerini çok severek yaptığını belirten Dağtekin, “Minnettarım onların haklarını asla ödeyemem. Hem eşime baktılar hem de bana psikolojik destek verdiler. Candan insanlardı. İşlerini severek yapıyorlardı. Eşim hastaneden çıkarken, Beşiktaşlı pasta yaptırdılar veda partisi düzenlediler. İyi niyet adına her şeyi gördük” ifadelerini kullandı.

REKLAM

MANEVİ DESTEK DE VERİLİYOR

Sağlık Bakanlığı’nın 2014 yılında hizmete sunduğu merkezler, 2015 yılında sağlık tesisleriyle entegre edilirken yatak kapasitesi giderek artırıldı. Tescilli Palyatif Bakım Merkezi sayısı bugün 393’e ulaşırken yatak sayısı 5 bin 245’e çıkartıldı. 2015 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile hastalara manevi destek veriliyor. Öte yandan Palyatif Bakım Merkezleri, evde sağlık hizmetleriyle de koordineli olarak çalışıyor. Sağlık Bakanlığı çocuklara yönelik palyatif bakım hizmetlerine de büyük önem veriyor. Hastanelerde tescilli 90 çocuk palyatif bakım yatağı bulunuyor.