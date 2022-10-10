Hastane randevularında yeni dönem

Sağlıkta Beyaz Reform dönemi bir süre önce başladı. Ödül ve teşvike dayalı sistemin ayrıntıları netleşiyor.

Yeni sistem kapsamında hekimler artık mesai sonrası isteğe bağlı olarak hasta kabulü yapabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Beyaz Reform`a ilişkin açıklamada bulundu. "Kısa sürede çok hasta bakılmasını sakıncalı buluyoruz" dedi. Yeni uygulamayla hekimler hastalarıyla yeterince ilgilenebilecek. Böylece hekimlik kararlarını daha sağlıklı koşullarda verebilecek.

Randevular arasında en az 10 dakika

Bir başka yeni uygulama da Merkezi Hekim Randevu Sistemi`ne ilişkin. Bakan Koca, hekim randevularının arasında en az 10 dakika olmasının zorunlu kılındığını açıkladı. Koca, "Sistem 10 dakikadan kısa süreyi kabul etmez. Muayene süreleri hekime ve branşın özelliğine göre değişir" dedi.

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"Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin"

Bakan Koca, MHRS üzerinden doktor randevusu alan her 100 kişiden ortalama 30`unun randevusuna gelmediğini belirterek, "Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin" çağrısında bulundu. Doktorların, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için, hastanelerin yedek randevu açmasına da izin verildi. Fahrettin Koca, mevcut sorunların, reformun yerleşmesi ve yeni tedbirlerle çözüleceğini vurgulayarak, "Sağlık sistemi özgül ağırlığı çoktan düşmüş iddialarla eleştirilmemeli" dedi.

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