Hayat Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti
GENEL SAĞLIK

Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

Aydın'da Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Sekreter olarak görev yapan 32 haftalık hamile Dilek Yaldız, aniden sancıları tutunca erken doğum için çalıştığı hastaneye gitti. Hamile kadın, hastanede erken doğum için kuvöz olmaması nedeniyle başka hastaneye sevk edilirken yolda bebeğini kaybetti.

DHA
Hamile kadın, ​erken doğum için gittiği hastanede kuvöz olmayınca 32 haftalık bebeğini kaybetti.
Hamile kadın, ​erken doğum için gittiği hastanede kuvöz olmayınca 32 haftalık bebeğini kaybetti.

Aydın'ın Söke İlçesi Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Dilek Yaldız (30), erken doğum için çalıştığı hastaneye geldi. İddiaya göre, hastanede erken doğum için kuvöz olmaması nedeniyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edilirken, yolda hastanede yer olmadığının öğrenilmesi üzerine başka hastaneye doğru yola çıkan ambulans da arıza yaptı. Ambulansın arıza yapması üzerine olay yerine gönderilen diğer ambulans ise iddiaya göre yarım saat geç geldi. Yaşanan bunca olayın üzerine talihsiz kadının 32 haftalık bebeği ölü doğdu. Yaldız'ın tedavisi ise sürüyor.

Denizli'ye doğru yola çıktılar

Olay, dün Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanede Tıbbi Sekreter olarak görev yapan Dilek Yaldız, hamileliğinin 32'nci haftasında sancılanması üzerine erken doğum için çalıştığı hastaneye geldi. İddiaya göre, hastanede erken doğum için kuvözün olmadığının belirtilmesi üzerine Yaldız, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne sevk edildi. Ambulans yoldayken, görevliler hastaneyi arayarak hastanın acil olduğunu söyledi. Hastane çalışanlarının kuvözlerin tamamen dolu olduğunu söylemesi üzerine ambulanstaki görevliler Denizli'deki özel bir hastane ile görüşme sağladı. Hasta yakının da devreye girmesiyle ambulans Denizli’ye doğru yol çıktı.

Ambulans arıza yaptı

Ambulans Denizli’deki hastaneye giderken, Kuyucak İlçesi Gencelli yakınlarında arıza yaparak yolda kaldı. Görevlilerin haber vermesi üzerine bölgeye en yakın istasyondan başka ambulans yönlendirildi. İddiaya göre, 30 dakika geç gelen ambulansa aktarılarak yola devam edildi. Ancak hamile kadın yolda 32 haftalık olan bebeğini kaybetti. Bebeğinin kaybeden kadının durumu da ağırlaşınca özel bir hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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Yeni ambulansa 5 dakikada nakledildi

Aydın İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise “Hasta 32 haftalık erken doğum nedeniyle sevki yapılmış. Yolda giderken de ambulans arıza yapmış ama 5-6 dakika içinde yeni bir ambulans sevk edilerek yola devam edilmiştir. Erken doğum olduğundan bu üzücü olay yaşanmıştır. Duyunca bizlerde üzüldük” dedi.

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