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​Hat yarışması güzel bir ahlak için ​

Hat yarışması güzel bir ahlak için

Albaraka Türk’ün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Albaraka Türk’ün kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 2005 yılından bu yana üç yılda bir düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı.

Yarışmanın bu yılki teması “Toplum ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Eserleri değerlendirecek olan jüri; M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Ali Toy, Mehmed Özçay ve Davut Bektaş gibi alanında dünyanın en önde gelen saygın isimlerinden oluşuyor.

“Toplum ve Güzel Ahlak” teması etrafında gerçekleşecek olan yarışmaya yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım beklenirken, dereceye giren ve jürinin uygun bulacağı eserlerin sahibi yarışmacılar toplamda 600 bin TL teşvik ödülü kazanacak. Sanatseverler, ön başvuruların başladığı yarışma için detaylı bilgiye www.albarakahat.com adresinden ulaşılabilir. Eserlerin son kabul tarihi ise 15 Nisan 2021.

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