Havalar ısındı sarıkız ortaya çıktı: Dev örümcek paniğe neden oldu

Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor. Sarıkız örümceği, beslenme şekilleri ile diğer iri örümceklerden ayrılıyor. Görüntüsü akrebe benzetilen örümcek; akrep, fare ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor.