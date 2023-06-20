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Hayat

Havalar ısındı sarıkız ortaya çıktı: Dev örümcek paniğe neden oldu

Batman'da görülen dev sarıkız örümceği paniğe yol açtı. Vatandaşlar, zehirsiz ama güçlü çene yapısı ile insanlara zarar verebilecek örümcek için belediye ekiplerinden ilaçlama yapmasını istedi.

10:05 . 20/06/2023 Salı
DHA
Dev sarıkız örümceği paniğe yol açtı

Dev sarıkız örümceği paniğe yol açtı

Batman'da dev sarıkız örümceği endişeye yol açtı. Örümcek, Kozluk ilçesine bağlı Tepecik Mahallesinde görüldü. Mahalle sakini Rıdvan Işık, yaz aylarında ısırma vakalarının arttığını belirterek yetkililerden ilaçlama yapmalarını istedi. Hava sıcaklıklarının artmasıyla ortaya çıkan sarıkız cinsi örümcekler, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülüyor.

Sadece geceleri hareket ediyor

Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için bu örümceğin sadece geceleri hareket ettiği biliniyor. Sarıkız örümceği, beslenme şekilleri ile diğer iri örümceklerden ayrılıyor. Görüntüsü akrebe benzetilen örümcek; akrep, fare ve kertenkele gibi canlılarla besleniyor.

Zararsız ama verebilir


1 metre yükseğe zıplayabildiği iddia edilen örümceğin zehirsiz olduğu biliniyor. Ancak güçlü bir çene yapısına sahip olan örümcek, ısırdığında insana ciddi zarar verebiliyor. Boyutlarına göre oldukça hızlı olan sarıkız örümceği, saatte 1,5 kilometre yol alabiliyor.




#Batman
#Kozluk
#sarıkız örümceği
19 dakika önce
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