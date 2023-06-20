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Dünya

Amazon'un Fransa'daki deposunu fareler 'istila etti'

Fransa'nın Orleans kenti yakınlarında Amazon'a ait deponun uzun süredir 'farelerin istilası'nda olduğuna ilişkin görüntüler yayımlandı. Görüntülerde depodaki bazı gıda malzemelerinin bulunduğu kolilerde ölü fare yavruları göze çarparken, bazı kısımlardaki kirlilik dikkat çekti. Uyarılara rağmen aylardır çözüm bulunamayan bu sorun, gerek çalışanların gerekse müşterilerin sağlıklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle endişelere sebep oldu.

09:54 . 20/06/2023 Salı
AA
Fransa / Orleans

Fransa / Orleans

Fransa'nın Orleans kenti yakınlarında Amazon'a ait deponun uzun süredir
"farelerin istilası"
nda olduğuna ilişkin görüntüler yayımlandı.

Fransız kanalı BFMTV'nin yayımladığı görüntülerde, kentin Saran bölgesinde, Amazon'un gıda malzemeleri dahil satışını yaptığı ürünlerin stoklandığı depoda fareler, kutular arasında dolaştığı görüldü.


Görüntülerde depodaki bazı gıda malzemelerinin bulunduğu kolilerde ölü fare yavruları göze çarparken, bazı kısımlardaki kirlilik dikkat çekti.


Aylardır çözüm bulunamadı

Uyarılara rağmen aylardır çözüm bulunamayan bu sorun, gerek çalışanların gerekse müşterilerin sağlıklarını tehlikeye attığı gerekçesiyle endişelere sebep oldu.


Firmanın söz konusu depoda çalışan bir personeli, hastalık kapmaktan korktuklarını, yetkililerin durumu pek umursamadıklarını aktardı.


Çalışanların bağlı olduğu sendikanın temsilcilerinden Jean-Sylvere Guillon da deponun farelerden arınması için alınan önlemlerin yetersiz kaldığını, daha etkili çözümler gerektiğini söyledi.


Amazon ise haşerelerle mücadele ekibinin birçok defa depoda çalışma yaptığını, müşterilere farelerin temas ettiği hiçbir kolinin gönderilmediğini iddia etti.





#Amazon
#Fransa
#Orleans
28 dakika önce
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