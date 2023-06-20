Amazon'un Fransa'daki deposunu fareler 'istila etti'

Sağlık sektörünün alarm verdiği Fransa'da, Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanları, öğrenciler ve sektör geçmişi olan herkese, gönüllü olarak hastanelerde görev alma çağrısı yaptı. Doktor ve hemşire eksikliği nedeniyle ülkede birçok hastanenin acil servisleri başta olmak üzere çeşitli bölümleri kapandı.