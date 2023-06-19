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Dünya

Fransa'da sağlık sektörü geçmişi olan herkese gönüllü olarak hastanelerde görev alma çağrısı yapıldı

Sağlık sektörünün alarm verdiği Fransa'da, Sağlık Bakanlığı emekli sağlık çalışanları, öğrenciler ve sektör geçmişi olan herkese, gönüllü olarak hastanelerde görev alma çağrısı yaptı. Doktor ve hemşire eksikliği nedeniyle ülkede birçok hastanenin acil servisleri başta olmak üzere çeşitli bölümleri kapandı.

16:44 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sağlık sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Fransa'da acil servislerde bekleme süresi en az 12 saat oldu.

Sağlık sektöründe büyük bir krizin yaşandığı Fransa'da acil servislerde bekleme süresi en az 12 saat oldu.

İlaç tedarik sıkıntısı ve eczacı eksikliği sebebiyle sağlık sektöründe zor günler yaşayan Fransa'da kriz büyüyor.

Fransa'da gönüllü olarak hastanelerde görev alma çağrısı

Fransa Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanları, öğrenciler ve sektör geçmişi olan herkese, gönüllü olarak hastanelerde görev alma çağrısı yaptı.

Doktor ve hemşire eksikliği nedeniyle ülkede birçok hastanenin acil servisleri başta olmak üzere çeşitli bölümleri kapandı.

Acil servisler hizmet veremeyecek noktaya geldi

Acilde bekleme süresinin en az 12 saat olduğu ülkede, acil servisler akşam 19.00'da kapanıyor. Ülkede uzun zamandır devam eden personel eksikliği ve acillerdeki uzun bekleyiş hem mevcut personele hem de hastalara zor günler yaşatıyor.


#Fransa
#Fransa Sağlık Bakanlığı
#sağlık krizi
2 saat önce
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