Hayat Hayallerindeki hastane bahçesini çizdiler
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Hayallerindeki hastane bahçesini çizdiler

Trabzon’da kanserle mücadele eden çocuklar düzenlenen etkinlikte hayallerindeki hastane bahçesini resim ve maketlere yansıttı. Önce çizdikleri resimlere hayal ettikleri hastane bahçesindeki ağaçları, kuşları, çimleri çizen çocuklar daha sonra makete oyun alanları, banklar, yeşilliklerle süslediler.

Haber Merkezi IHA
Umut ve Yaşam Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kanserle mücadele eden çocukların hayal dünyalarını ortaya koydu.
Umut ve Yaşam Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kanserle mücadele eden çocukların hayal dünyalarını ortaya koydu.

Etkinlik ile ilgili bilgi veren Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, çocukların hastalıkta baş etmede mutlaka sosyalleşmeye ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Baki, “Kanser savaşçısı çocuklarımız, hayallerindeki hastane bahçelerinin nasıl olması gerektiğini resimlediler. Daha çok içlerinden suların aktığı yemyeşil bahçeler arzu ettiler. Maketler üzerine banklar, çimleri yerleştirerek hayal ettiklerini kurguladılar.

Onların bu hayali belki bir hastane bahçesinin bu şekilde projelendirilmesine katkı yaparak gerçekleşmesini sağlayacaklar. Belki de çocuklarımızın hayal ettikleri, kurguladıkları bir bahçe gerçekleştirmiş olacaklar. Kendileriyle görüştüğümde gayet mutlu olduklarını söylediler.

Çocuklarımız hastanelerde tedavi olurken hekimler ruhlarına maalesef pek fazla dokunamıyor. Oysa mutlu olmaları, hastalıkla baş etmede son derece önemli. Bizler elimizden geldiğince çocuklarımızı boş zamanlarında kendileriyle beraber vakit geçirerek mutlu olmalarını sağlıyoruz. Oldukça da güzel sonuçlar alıyoruz.

  • Bazen tetkikleri kontrole gittiğimde, hekim arkadaşlarımız ’Ne yaptınız ne ettiniz de bu çocukların tahlilleri çok iyi çıktı’ diyorlar. Kanserde, lösemi de erken teşhis son derece önemli. Tüm kanser çeşitlerinde moral, motivasyon, hayata tutunmak son derece önemli. Ailelerle birlikte yaklaşık 30’a yakın çocuğumuz burada bizimle. Bölgemizde en fazla çocukluk çağında lösemiler gözleniyor. Beyin, böbrek, kemik tümörleri görülebiliyor” dedi.

Ailelere seslenen Dr. Baki, çocukların eve kapanmamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Ailelere seslenmek istiyorum. Çocukların sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Buraya benim ısrarlarım gelen bazı aileler var. Çocuklar sosyalleşmeli bu tür ortamlara alışmalı. Hastalıkla baş etmede bu son derece önemli. Eve kapanmamalı” diye konuştu.

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