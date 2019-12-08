Haydi buyurun Mevlevi sofrasına

İstanbul Sultanahmet’te yer alan Ottoman Hotel Imperial’in içindeki Matbah Restaurant, Hazreti Mevlana’nın 746. Şeb-i Aruz münasebetiyle 7 - 17 Aralık 2019 tarihleri arasında 5’incisini düzenlediği ve Mevlevi sofrasının en seçkin örneklerinin yer aldıağı Mevlevi Somadı etkinliğini müşterilerine sunuyor. Büyük İslam alimi Mevlana’nın eserlerinde verdiği reçeteler, bugün Konya mutfağının hala önemli bir parçası. Mevlana, hayat felsefesini açıklarken sembollerinin çoğunu doğadan seçmiş. Gıdalar da bu semboller arasında. Mevlana’nın, ilahi aşk şiirlerini toplayan Divan-ı Kebir adlı eserinde geçen “Hamdım, piştim, yandım” sözü, buna bir örnek.

BU SOFRA BAŞKA SOFRA

Osmanlı Saray mutfak sanatını yaşatan Matbah Restaurant özenle seçilmiş ve aslına uygun olarak hazırlanmış Mevlevi Mutfağı’nın eşsiz ve zengin lezzetlerini içeren Mevlevi Somadı menüsü ile misafirlerini bekliyor. Matbah Restaurant şefi Kadir Yılmaz’ın hünerli ellerinden çıkan Mevlevi Mutfağı’nın özel lezzetleri arasında bulunan Nardenk (nar çiçeği) Şerbeti - Sirkencübin Şerbeti gibi en özel tatlar ile; Yeşil Mercimek Çorbası, Su Böreği (yoğurt eşliğinde), Gül Yapraklı Marul Salatası, Patlıcanlı Pilav, Külbastı (Koyun etinden) veya Pekmezli Ayva Dolması, Pekmezli Helva (kara helva) veya Levzine seçeneklerinin bulunduğu menü Mevlevi Mutfağı’nın vazgeçilmez tatları olarak sofrada yer alıyor. Ayrıca 19.30-22.30 saatleri arasındaki akşam yemeğinde neyzen Murat Dağlı’nın ney dinletisi de var. Menü fiyatı ise 265 TL olarak belirlenmiş.

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Fotoğraf: Arşiv

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