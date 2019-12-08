Haydi buyurun Mevlevi sofrasına

İstanbul Sultanahmet’te yer alan Ottoman Hotel Imperial’in içindeki Matbah Restaurant, Hazreti Mevlana’nın 746. Şeb-i Aruz münasebetiyle 7 - 17 Aralık 2019 tarihleri arasında 5’incisini düzenlediği ve Mevlevi sofrasının en seçkin örneklerinin yer aldıağı Mevlevi Somadı etkinliğini müşterilerine sunuyor. Büyük İslam alimi Mevlana’nın eserlerinde verdiği reçeteler, bugün Konya mutfağının hala önemli bir parçası. Mevlana, hayat felsefesini açıklarken sembollerinin çoğunu doğadan seçmiş. Gıdalar da bu semboller arasında. Mevlana’nın, ilahi aşk şiirlerini toplayan Divan-ı Kebir adlı eserinde geçen “Hamdım, piştim, yandım” sözü, buna bir örnek.
BU SOFRA BAŞKA SOFRA
Osmanlı Saray mutfak sanatını yaşatan Matbah Restaurant özenle seçilmiş ve aslına uygun olarak hazırlanmış Mevlevi Mutfağı’nın eşsiz ve zengin lezzetlerini içeren Mevlevi Somadı menüsü ile misafirlerini bekliyor. Matbah Restaurant şefi Kadir Yılmaz’ın hünerli ellerinden çıkan Mevlevi Mutfağı’nın özel lezzetleri arasında bulunan Nardenk (nar çiçeği) Şerbeti - Sirkencübin Şerbeti gibi en özel tatlar ile; Yeşil Mercimek Çorbası, Su Böreği (yoğurt eşliğinde), Gül Yapraklı Marul Salatası, Patlıcanlı Pilav, Külbastı (Koyun etinden) veya Pekmezli Ayva Dolması, Pekmezli Helva (kara helva) veya Levzine seçeneklerinin bulunduğu menü Mevlevi Mutfağı’nın vazgeçilmez tatları olarak sofrada yer alıyor. Ayrıca 19.30-22.30 saatleri arasındaki akşam yemeğinde neyzen Murat Dağlı’nın ney dinletisi de var. Menü fiyatı ise 265 TL olarak belirlenmiş.
AŞÇIYA SAYGI VAR
- Uzun araştırmalarla birlikte gastronomi turizmine katkılar sunmak için çalıştıklarını ifade eden Ottoman Hotel Imperial Genel Müdürü Serdar Balta, ‘mevlevi somadı’ etkinliğinin bu yıl altıncısını gerçekleştireceklerini belirtti. Balta, bu etkinlik hakkında ise şunları söyledi: “Sufizm, yani tasavvuf öğretisinde ‘mutfak’ çok önemli bir yer tutar. Dervişlerin eğitimlerine başladıkları yer. Amaç, sadece yemek pişirmeyi değil, aynı zamanda insanlığa sunulmuş yiyeceklere karşı saygı duymayı öğrenmektir. Mevleviler, yüce yaratıcının sunmuş olduğu nimetleri büyük hünerle pişirdikleri ve kulların beslenmesine aracılık ettikleri için aşçılara büyük saygı gösterirlerdi. Bu hürmetin en büyük ispatı, Mevlana’nın çok sevdiği aşçısı Ateş-baz Veli (ateşle oynayan ermiş kişi) öldüğünde, onun adına bir türbe yapılmasıdır. “Somat” (sofra) adabına da büyük önem veren sufiler, günde öğle ve akşam olmak üzere iki kez yemek yerler. Sofrayı can’ lar (mürid) hazırlar. Tuz, yemeklerde törensel ifade taşır. Yemek onunla başlar, onunla biter. Hazırlıklar bitince, yemeğin yenmesine gelir sıra. Kazancı Dede, kazanın kapağını açınca, can’ lar kazanı ocaktan alırlar. Kazancı Dede’nin duası ile ‘Huuu Somata Salaaa’ diyerek yemek daveti duyurulur. Elleri önde bağlı duran sufiler, kapıya gelince başlarını eğerek selamlaşır ve sofraya geçerler. Şeyhin katılımı ve duası ile yemeğe başlanır. Yemek esnasında kesinlikle konuşulmaz. Mevlevilerde yemek faaliyeti adeta bir ibadet halidir; yemek yerken kendilerine nasip olan lokmalar için devamlı şükrederler. Yemeğe topluca başlandığı gibi topluca bitirilir. Menüde kullandığımız tüm kaynak Nevin Halıcı’ya ait. Bizde bu farklı lezzetleri tatmak ve deneyimlemek isteyen misafirlerimizi öğle ve akşam yemeklerine bekliyoruz.” Balta, 2020 yılı içinde farklı etkinliklere imza atacaklarını da söyleyerek, “yine İstanbul’un fethine özel 29 Mayıs haftası saray yemekleri, Osmanlı mutfağında balık ve gayrimüslim mutfakları gibi farklı etkinlikleri gerçekleştireceğiz” dedi.