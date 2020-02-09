Hayat Hediye almayı seviyoruz
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Hediye almayı seviyoruz

Yapılan bir araştırmaya göre Türkler aylar öncesinden hediyelerini alıyor. Yİne aynı araştırmaya göre en çok eşimize hediye alınırken ne alsak acaba? diye tedirgin oluyoruz. İlk sırada AVM’ler ikinci sırada ise e-ticaret siteleri hediye alırken ziyaret ettiğimiz adresler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Hediye almayı da hediye vermeyi de seven bir toplumuz. Hatta annelerimizin evin dolabında sakladığı kolonya, çikolata ya da Borcam marka bir mutfak eşyasından oluşan hediye kutuları olurdu. Biri evlenince, yeni bir eve çıkınca, misafirliğe gidince hemen o dolaptan bir hediye alınıp acele paketlenip yola çıkılırdı. Doğum günleri, anneler günü, doğum yapan annelere ve bebeklerine hediyeler derken evlilik yıldönümleri, sevgililer günü, babalar günü, işe başlayan yakınlarımıza gönderilen çiçeklerle hediyeleşme kültürümüz zamanla daha da zenginleşti.

Türklerin hediye alma konusuyla ilgili geçtiğimiz yıllarla yapılmış bir araştırmayı okumuştum. Çıkan sonuçlar beni hiç şaşırtmadı: 18 ülkeyi kapsayan bir araştırmaya göre Türkler sevdiklerine hediye almada en erkenci davrananlarmış. Ülkemizde her 6 kişiden 1’i özel günlerden aylar önce “Ne hediye alayım?” demeye hatta birkaç ay önceden hediyelerini alıyorlarmış. Son ana hediyesini bırakanlar ise Ruslarmış.

HEDİYEYE PARAYI KIYIYORUZ

Türkiye’den araştırmaya katılanların 5’te biri hediye için 600 TL civarında, diğer 5’te birlik bölümü ise 1000-1200 TL’ye yakın harcıyormuş. Hatta 3 bin TL’ye kadar çıkan yüzde 22’lik bir tüketici grubu da bulunuyor. Bütün ülkelerde en büyük kaygıyı ise insanlar eşlerine hediye alırken yaşıyorlarmış. Son yıllarda, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de bir obje yerine, bir deneyim hediye etmek revaçta. Deneyim hediyeleri, katılımcıların sevdikleriyle birlikte geçirecekleri bir tatil, şarkılara eşlik edecekleri bir konser ya da macera dolu bir aktivite aile bağlarını kuvvetlendireceği, birlikte sosyal medyada paylaşabilecekleri bir anı olduğu için tercih ediliyor. İngiltere ve Almanya dışındaki diğer ülkelerde de seyahat, deneyim sunan hediyeler listesinde ilk sırada yer alıyor. Seyahat hediyesi İngiltere’de tiyatro, sinema ve konserin ardından dördüncü sırada gelirken, Almanya’da konser ve sinemadan sonra geliyor. Keyfine düşkün İtalya’da ve Fransa’da ise SPA hediyesi en popüler ilk 3 hediye arasında bulunuyor.

AVM’DEN ALMAYI TERCİH EDİYORUZ

  • Bir başka araştırma ise Türklerin hediye alma konusunda ne tür alışkanlığı olduğunu şöyle ortaya koyuyor: lHediye alacakların yüzde 64.82’si AVM mağazalarından yüzde 39.12’si ise intarnat sitelerinden alışveriş yapıyor. Çarşılar yüzde 22.27’de alışveriş pasajları ise yüzde 19.15’te kalıyor. lAlışverişe çıktığımızda mağaza içi promotörlerin satın almamızda yönlendirmelerinden etkileniyoruz. Satın alma gücü düştükçe promotör gücünün arttığını da görüyoruz.
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