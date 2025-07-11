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Her 50 doğandan biri otizmli

Her 50 doğandan biri otizmli

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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TBMM Engellilerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu bakanlık yetkililerini dinledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili son yıllarda artış yaşandığına işaret etti. Bu artışın pandemi döneminden itibaren zirveye ulaştığını belirten Otrar, "Pandemi dönemindeki biraz fazla ekran uyarıcılarıyla muhatap olmak, otizm spektrum bozukluğunun tetikleyicisi oldu" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar da "Otizm, diğer engellilere göre çok daha fazla gözüküyor. Türkiye'de, 50 doğumda 1 otizm gözüküyor, bu çok yüksek bir oran" bilgisini paylaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, özel eğitime ihtiyacı bulunan bireylerin kendi akranları ile birlikte eğitim ve öğretim görmesine imkan tanıyan kaynaştırma öğrencisi sisteminde şu an 430 bin, 2030 yılında 550 bin civarında öğrenci olacağını öngördüklerini söyledi. 2050 yılında bu sayının 930 bin civarında olacağını belirtti.



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