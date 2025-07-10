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Kadın istihdamına 577 milyon lira destek

Kadın istihdamına 577 milyon lira destek

04:0010/07/2025, Thursday
G: 10/07/2025, Thursday
Yeni Şafak
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Kalkınma ajanslarınca 2024’te kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetler için 577,3 milyon liralık destek verildi. Geçen yıl doğrudan ve dolaylı olarak 6 bin 63 kadının istihdamına yardım sağlandı ve 6 bin 314 kadın girişimci desteklendi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yürütülen uluslararası projelerle, sosyal girişimcilik, kırsal kalkınma ve kadın istihdamı gibi alanlarda farklı hedef gruplarına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirildi. Kalkınma ajansları, geçen yıl kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesine yönelik faaliyetler için yaklaşık 577,3 milyon liralık harcama yaptı. Yürütülen çalışmalar arasında kadınlara yönelik mesleki eğitim programları, girişimcilik destekleri, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve dijital beceri kazandırma faaliyetleri yer alırken, toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yerel iş birlikleri de geliştirildi.

HEDEF 18 BİN ÇALIŞAN KADIN

Kalkınma ajansları, geçen yıl ‘kadın istihdamı ve kadın girişimciliği’ teması çerçevesinde 577,3 milyon liranın yanı sıra, bu tema kapsamında yürütülen uluslararası proje ve faaliyetlerin bütçesi 41 milyon avroya ulaştı. Ajanslar tarafından devreye alınan çalışmalar sonucunda 2024’te doğrudan ve dolaylı yollarla 6 bin 63 kadının istihdamına katkı sağlandı ve 6 bin 314 kadın girişimci desteklendi. Yürütülen faaliyetlerin tamamlanmasıyla 18 bin 382 kadının istihdam edilmesi ve 8 bin 752 kadın girişimcinin desteklenmesi hedefleniyor.



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