Her evden bir şef çıkacak

Şef Mehmet Yalçınkaya’yı sevmek için gastronomi dünyasına yakın olmaya gerek yok. Yarışma programlarının aranan jürisi bir şefin ötesinde bir popstar yıldızı gibi seviliyor. Sosyal medyadaki takipçisinden tutun; tarzı, tavrı ve yemeği sanata çevirme biçimindeki tariflerine kadar mutfakların aranan ismi Yalçınkaya’ya “Herkes evde ekmek ya da börek yapıyor sınıfı geçtik mi?”diye sorduk cevabı göğsümüzü kabarttı “Evde kalmak uzarsa, elimizde ciddi sayıda yeni şef olacak” diyor.

Mehmet Yalçınkaya

Korona virüsün yarasa çorbasından yayılmasının gastronomi dünyasında karşılığı var mı?

Gastronomi dünyası olarak dünyayı yakından takip ediyoruz ,bu tür yiyeceklerin uzun süredir tüketildiğini biliyoruz .Ülkemizde yada bölgemizde bu tür yiyeceklerin her hangi bir karşılığı yok. Kültürümüz yada geleneklerimizde olan ürünler yüzyıllardır hemen hemen değişmedi bu yüzden herhangi bir karşılığı yok.

Uzak doğu yemekleri; böcekler, yılan çorbası ve bizlerin yeme alışkanlığı olmadığı hayvanlar. Usta bir şef olarak bu tadlara yakınlığınız nasıl? Tad olarak sever misiniz ve menülerinize sokmayı düşündünüz mü hiç?

Toplumlar yaşadıkları bölgelere, ülkelere göre yemek alışkanlıkları edinirler ve ona göre beslenirler. Menüler ve sofra kültürleri oluşur, buradan yola çıkarak bahsettiğiniz ürünler ülkemizde satılamaz, yasalarımız engeller hem de toplum tüketmez; bu yüzden menülere koyamayız. İşimiz gereği tadım yaptığımız ürünler oluyor. Gerek dinimiz açısından gerekse damak olarak bana çok uygun değil.

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YEMEK YAPMAK MOTİVE EDER

Hepimiz evlerdeyiz. Sizde sosyal medyayı çok kullanan biri olarak neredeyse hepimizin ekmek yaptığını izlediniz. Keki, böreği söylemiyorum bile... Nasıl buldunuz Türk halkının bu eğilimini? Sınıfı geçtik mi?

Geçtik bence zaten hanımlar çok yetenekli ,beyler de ellerinden geldiğince yapıyorlar; tabi bu bizi mutlu ediyor . Evde kalmak uzarsa, elimizde ciddi sayıda yeni şef olacak, herkesin yemek yapması bizi mutlu ediyor . Yemek yapmak özelikle evde kaldığımız bu günlerde motive eder ve rahatlama sağlar, bu anlamda yemek yapanlar müthiş bir motivasyon yakalıyorlar .

EKMEK TARİFİ İSTİYORLAR

Mehmet Yalçınkaya

Bu evde kaldığımız süreçte çok fazla okumaya ya da farklı alanlara değil ama mutfağa çok yöneldik. Dm’lerinizi merak ediyorum. Tarif isteyen ya da ilginç istekler oluyor mu? Paylaşmanızı rica ediyorum.

En çok gelen ekmek tarifi isteği. İlginç bir şey yaşadım; mesela 4 hanım profiterol yapmışlar, fotoğrafları bana atmışlar birinciyi seçmemi istediler bende seçtim . Korona günlerinde dijital üzerinde yemek yarışması yapılıyor en ilginç olanı buydu. Birde özel yemek tarifi çok isteniyor .

Sizin bulunduğunuz mekanlarda olduğumda ya da sizinle yürürken şahitliğim var ki, bir pop star gibi ilgi görüyorsunuz şefim. Sırrını sorsam “doğallık” diyeceksiniz ama bana kalırsa daha ötesi, ne dersiniz?

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İnsanlar son dönemde ciddi olarak gastronomi sektörüne ilgi duymaya başladı, yemeğe artık sanat olarak bakılıyor, doğal ve kendinden olanı bizim halkımız çok seviyor. Hayatın her alanından, hemen her meslek grubundan ve yaş gruplarından takipçim var. Mizaç olarak olduğum gibi bir insanım, bu yönümüzü seviyorlar iyi ki varlar.

Dışarda yemek yeme alışkanlığını değiştirecek

Tüm sektörler gibi gastronomi dünyası da yara aldı. Sektörel olarak düşünürsek nasıl bir yıpranma var?

Evet çok yıpranma var. Oteller ve restoranlar kapalı ,sadece paket servisi açık ve uzun sürerse çok sayıda mekan bizlere veda edebilir .Diğer taraftan eğer süreç uzarsa Gastronomi sektöründe hiçbir şey eskisi gibi olmayacak . Otellerde açık büfeler artık olamayacak, restauratlarda sosyal mesafe yüzünden 100 kişilik mekanda ancak 25 kişi oturacak , arabaya servis ve eve paket servis uzun süre devam edecek , ambalajlı yemek servisine geçilebilir ,yemekhane yerine ofise ve kişisel ambalajlı yemek servisi gelebilir. toplu yemek firmalarında bu ve buna benzer konuların çözümü için çalışmalarımız var. Bir ekiple çalışıyoruz; yakında yeni bir gastronomi düzeni için yapılacakları ve projelerimizi açıklayacağız.

Her gün yemek tarifi veriyorum

Evde kaldığımız bu sıra dışı günlerde sizin bir gününüz nasıl geçiyor?

Benim mottom “insanları mutlu etmek için yemek yapar” bu yüzden çoğu insanımız evdeyken hergün saat 18:00 de canlı yayınla yemek tarifi veriyorum. Deniz mahsülleri üzerine yemek kitabı çalışmam var onun tariflerini yazıyorum .Önümüzdeki sezon için yeni konseptler çalışıyorum. Diğer taraftan evde sıfır atık projesine destek veriyorum. Evde yemek yapmak çok keyifli evet ama aynı zamanda gereksiz israfa engel olmak gerekiyor. Bu konuda bireylerin sorumluluğunun altını çizmenin önemine yürekten inanıyorum. Tüm bunların yanı sıra Gastroinisiyatif hareketi başlattık, bu hareketle sektörde zor durumda olan meslektaşlarımıza,sağlık çalışanlarına ve kadın sığınma evlerine destek çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunun kıymetini biliyorum ve her kesimin kendi imkanlarıyla yapacağı yardımların büyüyeceğine inanıyorum. Sosyal mesafeyi koruduğumuz bu günlerde birbirimize ancak böyle sarılacağımızı düşünüyorum.

Sağlıklı günlere eriştiğimizde ilk ne yapacaksınız ve bu süreçte en çok neyin kıymetini anladınız?

Yıllardır hafta sonu, bayram, yeni yıl demeden 27 yıldır çalışan biri olarak evde çok zaman geçiremedim. Şu an çok sıkıcı gelmiyor evde kalmak; aile ile zaman geçiyor. Biz hizmet sektörü olduğumuz için haraketliliğe alışkınız, bu yüzden hareketli mutfakta çalışmayı özledim. Arkadaşlarımla bir araya gelmeyi özledim.

Dijital mutfak projesi