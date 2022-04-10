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Hayat Her lokmada enerjin tazelensin
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Her lokmada enerjin tazelensin

Hoş sohbetlerin, yalnızlığın ve soğuk havanın en keyifli eşlikçisi olan kahve, Zbarz’ın sağlıklı atıştırmalığı ile lezzetine lezzet katıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her lokmada enerjin tazelensin
ZBarz

Hoş sohbetlerin, yalnızlığın ve soğuk havanın en keyifli eşlikçisi olan kahve, Zbarz’ın sağlıklı atıştırmalığı ile lezzetine lezzet katıyor. Seyahatte, okulda veya iş yerinde rahatlıkla tüketebileceğiniz damla sakızının yoğun aromasına tatlı bir uyum sağlayan Zbarz Active, yoğun günlerde enerjinizi tazeliyor. İçeriğinde doğal prebiyotik bulunan inulin ile sindirimi kolaylaştıran Zbarz Active Kahve, katkısız, koruyucusuz ve vegan içeriği ile güven veriyor. Aynı zamanda hurma, yer fıstığı ve sultani üzüm tatları ile damaklarda unutulmaz bir tat bırakan Zbarz Active, antioksidanlar ve minerallar açısından zengin olması yönüyle pratik bir şekilde sağlıklı beslenmemizi sağlıyor.

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