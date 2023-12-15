|
Hayat

Her veda yeni bir yol

04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:41 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.
Aslı Gül

Murat Yıldız’ın ilk romanı Dillendiremediğim Elveda, Gece Kitaplığı etiketiyle okurla buluştu. Roman, farklı karakterlerin hayatındaki kırılma noktalarına odaklanıyor. Vedaların, yeni yolların insana katkısını sorguluyor. Bu anlamda romanın, toplumun gölgesinde kalan küçük insanların yaşadıkları büyük acıları ve bunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştıklarını anlatıyor diyebiliriz. Özetle; heyecan verici yolculukların, arayışların ve nihayetinde vedasını vermek için mücadele eden hayatların hikâyesi bu sayfalarda okurunu bekliyor.

VEDAYA YÜKLEDİĞİMİZ ANLAMLAR

Yıldız bu anlatısında asla arkaya bakmayan, sürekli özverili bir yolculukta çırpınan karakterlerin hayatına odaklanıyor. 19. yüzyılın sonlarında geçen roman, yaşadığı adadan ilk defa ayrılacak olan genç karakterin, Yavuz adında dağılmış bir denizciyle karşılaşmasıyla başlıyor. Nihayetinde iki adamın da vedalara yüklediği anlamlar farklı şekillerde tezahür ediyor.

Yazar, veda olgusunu yaşamdaki sessiz çığlık olarak tanımlarken, toplumun hemen hemen her kesiminde kendine yer edinmiş, iz bırakan bir eylem olduğunu satır aralarından okura aktarıyor. Sonuç olarak hayata dışarıdan bakan ve hayatın yönlendirmesine elinden geldiğince karşı çıkan karakterlerin yaşamları Dillendiremediğim Elveda’da kesişiyor.



#edebiyat
#aktüel
#toplum
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Galatasaray maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte beklenen tarih...