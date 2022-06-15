Hayat "HEY Beyoğlu" podcast başladı
KÜLTÜR SANAT

"HEY! Beyoğlu" podcast başladı

Mimar Cem Sorguç'un yönettiği "HEY! Beyoğlu" başlıklı konuşma dizisinin ilk bölümü dinleyiciyle buluştu. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seri Apple Podcast ve Spotify'da yer almaya başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
HEY! Beyoğlu podcast başladı
Serinin ilk 6 bölümü ekim ayına kadar tamamlanacak.

Mimar Cem Sorguç'un yönettiği "HEY! Beyoğlu" başlıklı konuşma dizisinin ilk bölümü dinleyiciyle buluştu. Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, seri Apple Podcast ve Spotify'da yer almaya başladı. Farklı yüzyılları kapsayan bir zaman çizelgesinde yapılar, ara mekanlar ve insanlar üzerinden mimari, sanat, tarih gibi farklı disiplinler ışığında gündelik hayata dair bir bellek dökümü olan serinin ilk 6 bölümü ekim ayına kadar tamamlanacak. "Beyoğlu'nda 19. Yüzyıl" başlıklı ilk bölümü yayınlanan program, "Beyoğlu ve Beyaz Ruslar", "Alplerden Galata'ya ve Ötesi: Pietro Montani'nin Kültürlerarası Deneyimi", "Pera ve Galata'da Yahudi İzleri", "Beyoğlu'nda Art Nouveau Mimarisi" ve "Beyoğlu ve Levantenler" başlıklı konuşmalarla sürecek.

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