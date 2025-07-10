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Heyelan filmi Eylül’de sete çıkıyor

Heyelan filmi Eylül’de sete çıkıyor

04:0010/07/2025, الخميس
G: 10/07/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Unutulmaz dizilere imza atan senarist Hilal Çelenk, “Heyelan” isimli ilk uzun metraj sinema filmini çekmeye hazırlanıyor.

Senaryosu da Çelenk tarafından kaleme alınan film, evlat acısının evrenselliğini ve bu acı karşısında insan ruhunun direncini konu alıyor. Filmin başrollerini, Sennur Nogaylar, Hakan Bilgin ve genç kuşağın yetenekli oyuncularından Yağmur Damcıoğlu paylaşıyor. Heyelan’ın müzikleri ise Londra Royal College of Music’te yüksek lisans eğitimi alan besteci Işın Eray tarafından hazırlanıyor.

Hilal Çelenk

EVLAT ACISI ANALARI BULUŞTURUYOR

Heyelan, evlat acısıyla sınanmış, farklı yaş ve kültürlerden iki kadının; keman sanatçısı Rüya ve Anadolu kadını Hacer Ana’nın yollarının beklenmedik bir heyelan nedeniyle kesişmesini ve birbirlerine ilaç olmalarını anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’nin desteklediği film, İznik Belediyesi’nin sponsorluğunda İznik’te çekilecek. 1 Eylül 2025’te motor diyecek olan filmin yapımcılığını Hilal Film ve Mona Film üstleniyor. Filmin dikkat çeken bir diğer yanı ise yapımcısından uygulayıcı yapımcısına, sanat yönetmeninden yardımcı yönetmenine kadar tüm kilit pozisyonları kadınların üstlenmiş olması. Öte yandan filmdeki çocuk oyuncuların tümü, İznik ilçesinden seçildi.



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