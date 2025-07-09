Gökhan Tepe şehitleri andı

Gökhan Tepe Trabzon Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Trabzon Fuar Merkezi’nde sahne aldı. Konserine, dev ekrana yansıtılan Türk Bayrağı eşliğinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde metan gazına maruz kalarak şehit olan Mehmetçikleri anarak başlayan Gökhan Tepe, “Allah bu acıları bir daha bize yaşatmasın” dedi. Yeni parçası “Derde Aşık Olmuşuz”un yanı sıra “Veda Makamı”, “Yürü Yüreğim”, “Adı Aşk Olsun” gibi sevilen şarkılarını alanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyleyen Tepe, Volkan Konak, Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses’i de sahnesinde yad ederek merhum sanatçıların eserlerini seslendirdi.

Kemençe virtüözü Dursun Akyüz’ün eşliğinde Karadeniz türküleri de söyleyen Tepe, konserinin ikinci bölümünde en sevdiği 90’lar şarkılarıyla Trabzonlulara nostalji dolu bir akşam yaşattı. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Tepe, vokalistiyle birlikte “Kolbastı”yı seslendirdi; Trabzonlular da bu ritme kayıtsız kalmayarak hep birlikte kolbastı oynadı. Eşinin de Trabzonlu olduğunu belirten Gökhan Tepe, konser sırasında yaptığı konuşmada, “Kabul ederseniz enişteniz oluyorum. Kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Hepinize ve beni sizlerle buluşturan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum” dedi. Tepe, Mart ayında kaybettiğimiz usta sanatçı Volkan Konak’ın “Aleni” şarkısıyla konserine son verdi.