12 Punto'nun jüri koltuğunda dünya devleri var

Filmleri Cannes ve Venedik film festivallerine seçilen ve ödüller kazanan Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, 12 Punto 2025 jüri üyesi olarak İstanbul’a geliyor. Hausner, “Lourdes” filmi ile Venedik Film Festivali’nde “FIPRESCI Ödülü”ne layık görüldü. İngilizce dilindeki ilk filmi “Little Joe”nun başrol oyuncusu Emily Beecham, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü olan “Prix d’interprétation féminine”i kazandı. Hausner, TRT ortak yapımı filmi Club Zero ile Cannes’a geri döndü ve filmi festivalde Resmi Yarışma’ya seçildi. “Club Zero”, 12 Punto Açık Hava Sineması’nda gösterilecek. Yönetmen Hausner, gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

ARTE France Cinema’nın Genel Müdürü Olivier Pere de 12 Punto 2025’in jüri üyeleri arasında. 1997’den 2012’ye kadar Les Inrockuptibles başta olmak üzere çeşitli yayınlarda film eleştirmenliği yapan Pere, 2004–2009 yılları arasında Cannes Film Festivali’nde “Yönetmenlerin On Beş Günü” bölümünün sanat direktörlüğünü üstlendi. 2009 yılında İsviçre’deki Locarno Film Festivali’nin sanat yönetmeni olan Pere, 1 Kasım 2012’de Arte France Cinema’nın icra müdürü ve ARTE France’ın film satın alma müdürü olarak atandı.

Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri, 12 Punto 2025’te jüri koltuğuna oturacak. Al Massri, Nadine Labaki’nin “Caramel” filmiyle uluslararası alanda tanındı ve Asya Pasifik Film Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. ABC’nin “Quantico” dizisinde Arap-Amerikalı ikiz FBI ajanları olarak canlandırdığı çifte rolle büyük övgü alan Al Massri, bu rolüyle Variety dergisi tarafından yılın en dikkat çeken performanslarından biri olarak değerlendirildi. 2024 yılında “The Stranger’s Case” filmiyle Seattle Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan oyuncunun Filistinli yönetmen Laila Abbas’ın yönettiği “Thank You for Banking With Us” filminin festival yolculuğu devam ediyor. Yaklaşan projeleri arasında Rebecca Gatward’ın yönettiği bir BBC dizisi, Mohamed Nayer imzalı Mısır yapımı bir film ve Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in yönettiği “Palestine 36” yer alıyor.