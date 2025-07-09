12 Punto'nun jüri koltuğunda dünya devleri var

Türkiye’de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan “12 Punto 2025”in uluslararası jüri üyeleri belli oldu. Dünya sinemasının en etkili beş ismi jüri koltuğuna oturacak. 13 - 20 Temmuz tarihleri arasında, 35 farklı ülkeden sinema profesyonellerinin katılımıyla düzenlenecek programda dünya sinemasının önde gelen isimleri bir araya gelecek.

Dünya sinemasının usta isimleri 12 Punto’da

Filmleriyle birçok festivalden ödülle dönen usta yönetmen Andrey Zvyagintsev, 12 Punto 2025’te jüri koltuğuna oturacak. İlk filmi “The Return” ile 60. Venedik Film Festivali’nde “Altın Aslan” ve “Geleceğin Aslanı” ödüllerini kazandı. “The Banishment” filminin başrol oyuncusu Konstantin Lavronenko, Cannes Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü kazanan ilk Rus oyuncu oldu. “Elena” filmi ile 64. Cannes Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. “Leviathan” filmi Cannes Film Festivali’nde “En İyi Senaryo Ödülü”nü, Altın Küre Ödülleri’nde ise “En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü”nü kazandı. “Loveless filmi Cannes Film Festivali’nde “Jüri Ödülü”ne layık görüldü. 2018 yılında Cannes Film Festivali jürisinde yer alan Zvyagintsev, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi ile Avrupa Film Akademisi üyesi. Zvyagintsev, 12 Punto 2025 kapsamında “Ustalık Sınıfı: Andrey Zvyagintsev ile Yönetmenlik Sanatı” başlıklı bir masterclass verecek.

Altın Küre'den 12 Punto'ya

Dünyanın en prestijli TV ve film ödüllerinden Altın Küre’nin Başkanı Helen Hoehne, 12 Punto 2025’te jüri koltuğuna oturacak. 2004 yılında Altın Küre ekibine katılan Hoehne, çeşitli liderlik pozisyonlarında bulunmuş ve sektörde temsiliyetin artması, yönetişim süreçlerinin iyileştirilmesi ve erişilebilirliğin güçlendirilmesi amacıyla birçok girişime öncülük etmiştir. Hoehne; Kaliforniya Eyalet Üniversitesi, Northridge ve Altın Küre Vakfı yönetim kurullarında görev yapmaktadır. Helen Hoehne, 12 Punto 2025 kapsamında “Ustalık Sınıfı: Mükemmeli Ödüllendirmek: Helen Hoehne ile Film Endüstrisi, Küresel Film” başlıklı bir masterclass verecek.

Cannes ödüllü yönetmen jüride

Filmleri Cannes ve Venedik film festivallerine seçilen ve ödüller kazanan Avusturyalı yönetmen Jessica Hausner, 12 Punto 2025 jüri üyesi olarak İstanbul’a geliyor. Hausner, “Lourdes” filmi ile Venedik Film Festivali’nde “FIPRESCI Ödülü”ne layık görüldü. İngilizce dilindeki ilk filmi “Little Joe”nun başrol oyuncusu Emily Beecham, Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülü olan “Prix d’interprétation féminine”i kazandı. Hausner, TRT ortak yapımı filmi Club Zero ile Cannes’a geri döndü ve filmi festivalde Resmi Yarışma’ya seçildi. “Club Zero”, 12 Punto Açık Hava Sineması’nda gösterilecek. Yönetmen Hausner, gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Hepsi alanında uzman isimler

ARTE France Cinema’nın Genel Müdürü Olivier Pere de 12 Punto 2025’in jüri üyeleri arasında. 1997’den 2012’ye kadar Les Inrockuptibles başta olmak üzere çeşitli yayınlarda film eleştirmenliği yapan Pere, 2004–2009 yılları arasında Cannes Film Festivali’nde “Yönetmenlerin On Beş Günü” bölümünün sanat direktörlüğünü üstlendi. 2009 yılında İsviçre’deki Locarno Film Festivali’nin sanat yönetmeni olan Pere, 1 Kasım 2012’de Arte France Cinema’nın icra müdürü ve ARTE France’ın film satın alma müdürü olarak atandı.

Filistinli yönetmen de İstanbul'a gelecek

Filistinli ödüllü oyuncu Yasmine Al Massri, 12 Punto 2025’te jüri koltuğuna oturacak. Al Massri, Nadine Labaki’nin “Caramel” filmiyle uluslararası alanda tanındı ve Asya Pasifik Film Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandı. ABC’nin “Quantico” dizisinde Arap-Amerikalı ikiz FBI ajanları olarak canlandırdığı çifte rolle büyük övgü alan Al Massri, bu rolüyle Variety dergisi tarafından yılın en dikkat çeken performanslarından biri olarak değerlendirildi. 2024 yılında “The Stranger’s Case” filmiyle Seattle Uluslararası Film Festivali’nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan oyuncunun Filistinli yönetmen Laila Abbas’ın yönettiği “Thank You for Banking With Us” filminin festival yolculuğu devam ediyor. Yaklaşan projeleri arasında Rebecca Gatward’ın yönettiği bir BBC dizisi, Mohamed Nayer imzalı Mısır yapımı bir film ve Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in yönettiği “Palestine 36” yer alıyor.











