Hollywood yıldızı Müslüman oldu

Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki El-Sheyh, Hollywood yıldızı Giancarlo Esposito'nun, ülkede gerçekleştirdiği bir film çekimi sırasında kelime-i şehadet getirerek Müslüman olduğunu ve bir camide yapım ekibiyle birlikte cemaatle namaz kıldığını açıkladı. El-Sheyh, ünlü oyuncunun bu kararı almasında, Suudi Arabistan'da geçirdiği süre boyunca edindiği olumlu deneyimlerin ve setteki Müslüman iş arkadaşlarıyla kurduğu sıcak ilişkilerin büyük rol oynadığını vurguladı. Ayrıca Esposito'nun, çekimler esnasında karşılaştığı toplumsal bağlardan ve kendisine gösterilen yoğun misafirperverlikten derin bir memnuniyet duyduğunu dile getirdiği aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede gündem olan videolarda, usta oyuncunun bir cami içerisinde yapım ekibiyle yan yana saf tutarak namaz kıldığı anlar yer aldı.

YAŞADIĞI DENEYİM ETKİLEDİ

Ünlü oyuncunun Suudi Arabistan’da bulunma nedeni ise yeni filmi 7 Dogs oldu. Suudi Arabistan'ın en iddialı aksiyon projelerinden biri olarak gösterilen 7 Dogs, oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonuyla dikkat çekiyor. Suudi Arabistan’da çekilen film dünyanın konuştuğu projeler arasında yer alırken Esposito daha önce verdiği röportajlarda Suudi Arabistan’daki çekim deneyiminden çok memnun kaldığını ifade etmişti. Farklı bir ülkede ve özellikle Arap bölgesinde çalışmanın kendisi için heyecanlı olacağını dile getirmişti.

MALCOLM X FİLMİNDE OYNADI

Giancarlo Esposito, 26 Nisan 1958'de Danimarka'nın Kopenhag şehrinde İtalyan bir baba ve Afro-Amerikan bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Katolik olarak yetiştirilen Esposito'nun, gençliğinde rahip olmayı da düşündüğü belirtiliyor. Kariyeri boyunca 'Do the Right Thing', 'Malcolm X', 'The Mandalorian' ve özellikle 'Breaking Bad' ile 'Better Call Saul'daki Gus Fring performansı sayesinde Emmy ödüllü bir oyuncu haline geldi.







