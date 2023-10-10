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Hayat

İbi beyaz perdeye gün sayıyor

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizilerinden “İbi”, ilk sinema filmiyle beyazperdeye çıkıyor.

04:00 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

“İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi” animasyon filmi, bu yıl vizyona girecek olan TRT ortak yapımı sekizinci animasyon film olacak. 20 Ekim’de izleyiciyle buluşacak olan filmde, İbi ve dostlarının Doğu Ekspresi’nin Kars’a ulaşmasını sağlamak için atıldıkları macera dolu serüveni konu alınıyor. TRT Çocuk’un uzman psikolog ve çocuk gelişim uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan filmin yapımcılığını Özgür Karaca ve Özgün Karaca üstleniyor. Filmin yönetmen ve senarist koltuğunda ise Sinan Ölmez oturuyor.



#Aktüel
#TRT
#Beyaz Perde
#Sinema
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