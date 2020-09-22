İçli köfte nasıl yapılır? En lezzetli içli köfte tarifi ve malzemeleri

Güneydoğu mutfağının en popüler yemeklerinden içli köfteyi önceden hazırlayıp buzluğunuzda uzun süre saklayabilirsiniz. Lezzetli yemek tariflerinden içli köfte için tarife buyurun...
İçli köfte tarifi
Malzemeler
250 Gram Çiğ Köftelik Yağsız Kıyma
750 Gram Köftelik Bulgur
1 Tatlı Kaşığı Tuz
4 Tatlı Kaşığı Pul Biber
1 Adet Yumurta
2 Adet Dörde Bölünmüş Kuru Soğan
2 Adet Haşlanmış Patates
3 Çorba Kaşığı Un
Harç Malzemeleri
750 Gram Yağlı Kuzu Kıyma
5 Adet Ince Kıyılmış Kuru Soğan
1 Su Bardağı Ince Kıyılmış Ceviz
3 Çorba Kaşığı Pul Biber
1 Çay Kaşığı Toz Karabiber
Yeteri Kadar Tuz
1 Tatlı Kaşığı Domates Salçası
Kızartmak İçin
Yeteri Kadar Zeytinyağı
İçli Köfte Yapılışı:
İç harcı hazırlarken yağlı kıymayı iyice suyunu çekene kadar yapışmaz bir tencerede kavurun. Kıyılmış soğanı ilave edip, tamamen eriyene kadar kavurun. Ocaktan indirmeye yakın kalan malzemeleri de ilave edip karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp soğumaya bırakın.
İç soğuyunca, köfteye ne şekil verilecekse, içe de aynı şekli verin. Tepsiye dizip, dondurucuda dondurun.
Dışını hazırlarken yoğurma kabında yumurta ve un haricindeki bütün malzemeleri karıştırın. Tüm karışıma ½ - 1 su bardağı arası su ilave edip, robot veya et değirmeninde elle şekil verilebilecek hamur kıvamına gelene kadar çekin.
Hamura yumurta ve unu ilave edip elde biraz yoğurun. Yumuşatmak için biraz su ekleyebilirsiniz. Köfte hamurundan yumurta büyüklüğünde bir parça koparıp elinizde şekil verebilirsiniz.
Açtığınız köfteye dondurduğunuz içleri yerleştirip kapatın. 2 su bardağı kadar zeytinyağında ya da fritözde, kızgın yağda kızartın.
İçli kaç dakikada pişer?
2 saatte hazırlanan içli köfte 35 dakikada pişer.
İçli köftenin kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi zor olan içli köftenin kalorisi 203.
Patatesli içli köfte yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Patatesli içli köfte için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 102 lira.