İçli köfte nasıl yapılır? En lezzetli içli köfte tarifi ve malzemeleri İçli köfte nasıl yapılır? En lezzetli içli köfte tarifi ve malzemeleri Adını okuyunca bile bize derin bir iç çektiren İçli Köfte nasıl yapılır? Arap mutfağından Türk mutfağına giren içli köfte, Arapça’da yuvarlak anlamına geldiği için “Kibbe” veya “Kubbeh” olarak biliniyor. İşte en lezzetli içli köfte tarifi ve malzemeleri...

Haber Merkezi 22 Eylül 2020, 09:46 Yeni Şafak