Hayatİçme sularında skandal
GENEL SAĞLIK

​İçme sularında büyük skandal

İçme sularında skandal

İçme suyu markalarının şişelerinde yapılan testler, hemen hemen hepsinde plastik parçacıklar bulunduğunu ortaya koydu. Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi'nde incelenen şişe sularıyla ilgili, Prof. Sherri Mason,"Peş peşe her markada içme suyu bulduk" dedi.

Haber MerkeziDiğer
İçme sularının birçoğunda plastik parçalar olduğu ortaya çıktı.
İçme sularının birçoğunda plastik parçalar olduğu ortaya çıktı.

Dokuz farklı ülkeden 250 plastik su şişesinin incelendiği araştırmayı gazetecilik kuruluşu Orb Media yaptı. Araştırma sonucunda her bir litre suda ortalama 10 plastik parçacığının bulunduğu, her birinin de insan saçından daha kalın olduğu anlaşıldı. Test edilen markalar, BBC'ye açıklamalarında şişeleme tesislerinin yüksek standartlarda olduğunu söyledi.

Her markadan plastik çıktı

Şişe sular, Fredonia'daki New York Devlet Üniversitesi'nde incelendi. Araştırmaya katılan üniversitenin kimya profesörü Sherri Mason, "Peş peşe her şişede, her markada plastik bulduk" dedi ve ekledi:

"Bu, herhangi bir markayı doğrudan suçlama amaçlı değil, araştırma plastiğin her yere tesir ettiğini gösteriyor. Plastik toplumumuzun her yerine yayılan bir madde ve sularımızı da istila ediyor. Bunlar her gün tükettiğimiz en temel ürünler."

Mikroplastik olarak bilinen küçük plastik parçalarını yutmanın sağlığa zarar verdiğine dair bir kanıt yok ama olası etkilerine dair bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

İşte o markalar:

Bu testler, şişe sularda bugüne kadar yapılan en büyük araştırma olarak kabul ediliyor. BBC'nin Blue Planet II belgesel dizisi de, plastik tüketiminin yaygınlaşmasıyla doğada oluşan zarara dikkat çekiyordu. Araştırmada 11 farklı küresel ve ulusal şişe su markası test edildi. Bu şişeler, nüfus olarak yüksek ve şişe su tüketiminin de nispeten fazla olduğu ülkelerden alındı.

Aquafina

Dasani Evian

Nestle Pure

LifeSan

Pellegrino

Baş ağrısıyla hastaneye gitti beyinsiz olduğunu öğrendi
HAYAT
Baş ağrısıyla hastaneye gitti beyinsiz olduğunu öğrendi

Demir eksikliğini önlemenin kolay yolları
HAYAT
Demir eksikliğini önlemenin kolay yolları

Çin'de 'yapay kalp' geliştirildi
HAYAT
Çin'de 'yapay kalp' geliştirildi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış
Ekonomi

Çiftlik Bank'ın kurucusu hakkında ilginç detay: Bulaşıkçılık yapmış

Usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ederek kaçan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın bulaşıkçı olarak çalıştığı öne sürüldü. Eğlence mekanı sahibi Sabahyıldızı, Aydın hakkında "Bu kadar insanın mağdur edildiği bir organizasyonun başında bizim bulaşıkçı Mehmet Aydın'ın olmasına çok şaşırdık" dedi.
30 bin sivil Afrin'den ayrıldı
Dünya

30 bin sivil Afrin'den ayrıldı

Afrin'de terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelerden son 24 saat içerisinde 30 bin sivilin ayrıldı.
Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti
Gündem

Osmanlı mezarlarının hilti ile yıkılmasına İBB müdahale etti

Üsküdar'da bulunan Şeyh Devati Camisi Türbesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarında yaşanan Osmanlı mezarlarının hilti ile kırılmasına vatandaşlarının şikayeti üzerine İBB ekipleri müdahale etti.
Gökten altın ve elmas yağdı!
Dünya

Gökten altın ve elmas yağdı!

Rusya’nın Sibirya bölgesi Yakut Cumhuriyetinde oldukça enteresan bir olay gerçekleşti. Bölgedeki madenlerden çıkartılan altın, platin ve pırlantaları nakletmesi gereken uçağın kapağı kalkış esnasında açıldı. Tonlarca değerli maden ve pırlanta etrafa saçıldı.

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?
Hayat

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Sen Anlat Karadeniz, Total grubunda birinci olurken Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1’de birinci oldu ve en yakın rakibi Sen Anlat Karadeniz’e fark attı. İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları...

KAPAT

YUKARI