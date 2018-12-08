Hayat İçtiği sudan kaptığı amipler beynini yedi
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İçtiği sudan kaptığı amipler beynini yedi

ABD'de yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, dayanılmaz baş ağrıları çekiyordu. Sinüs enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurunca içtiği sudan beyin yiyen amip kaptığı ortaya çıktı. Beyni günden güne eriyerek lapa gibi olan talihsiz kadın, hayatını kaybetti.

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İçtiği sudan kaptığı amiplerin beynini yediği kadın hayatını kaybetti.
İçtiği sudan kaptığı amiplerin beynini yediği kadın hayatını kaybetti.

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, içtiği sudan beyin yiyen amip kaptı. İçtiği suyu, su filtresi ile sterilize ettiğini söyleyen kadının beyni gün geçtikçe eriyerek lapa gibi olmaya başladı.

Bir yıllık süreçte beyin yiyen amip, kadının beynindeki sinir dokuyu gün geçtikçe yedi ve beyni kanlı lapaya dönüştürdü.

Sinüs enfeksiyonu diye hastaneye başvurdu

Baş ağrısı dayanılmaz düzeye gelen kadın, sinüs enfeksiyonu şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye başvuran kadının sol kolunu kontrol edemediği ve mantıklı düşünemediği fark edildi.

"Balamuthia mandrillaris" tipi amip kaptığı tespit edilen kadın tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Oldukça nadir görülen vaka International Journal of Infectious Diseases dergisinde de yer aldı.

Bugüne kadar 200 kişide görüldü

İlk olarak 1986 yılında keşfedilen "Balamuthia mandrillaris" tipi amip, bugüne kadar yalnızca 200 kişide görüldü.

Yüzde 89 oranında öldürücü olduğu bilinen "Balamuthia mandrillaris"in etkileri haftalar hatta aylar sonra ortaya çıkıyor.

Uzmanlar, sterilize suyun filtrelenen su değil, kaynamış ya da şişelenmiş su olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

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