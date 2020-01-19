İdlib'te gözyaşı

İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle binlerce insan Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Kötü hava koşullarıysa evlerini terk eden sivillerin durumunu daha da zorlaştırıyor. Geride kalanlar için de yaşamak hiç kolay değil. Bombardıman, dondurucu soğuklar, elektirik kesintileri ve daha birçok zorlukla mücadele ediyorlar. Basın yayın organları yıkılmış binaları, molozlar arasından çıkarılan çocukları ve bölgeden ayrılmak zorunda kalanların göçünü aktarıyor. Fakat orada yaşayan insanların ne hissettiğini elbette yine onlardan dinlemek önemli. Bunun en etkili yolu ise sanattan geçiyor. İdlib’te yaşayan aktivist Laith Abedo da sesini sinema ile duyurmayı seçti. Amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgilenen 22 yaşındaki Abedo, üniversiteyi savaş nedeniyle bırakmak zorunda kalmış. Ardından medya içeriği hazırlama konusunda eğitim almış. Yılbaşından birkaç gün önce de sosyal medyada dünyadaki kutlama hazırlıklarını görünce yeteneğini kullanmaya karar vermiş. İki arkadaşıyla birlikte kısa film çekimlerine başlamış. Filmin hem yönetmenliğini yapmış hem de rol almış. Bomba atılması ihtimalinin ardından karşılaştıkları en büyük zorluk ise elektrik kesintileri olmuş. İdlib’te yaşananları içerden bir ses olarak insanlara duyurmayı hedeflediğini söyleyen genç yönetmen, sosyal medyada kısa filmlerinin ses getirmesinden memnun olduğunu söylüyor. Biz de Laith ile kesilen telefon görüşmelerine rağmen röportaj yapmayı başardık.

İdlib önceki hali

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İdlib sonraki hali

İdlib 2020 kısa filmini çekmeye nasıl karar verdiniz ?

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Arap cografyasında, batılı ülkelerde, özellikle de Suriye’deki bazı şehirlerde mesela Şam’da, yılbaşı hazırlıkları yapılırken İdlib bombalanıyordu. Ma'aret El-Numan kasabası ve köylerindeki insanlar evlerini terk ediyordu. Bu nedenle yılbaşı kutlamaları üzerinden bir film çekmeye karar verdik.

Filmi çekerken elbette karşılaştığınız çok fazla zorluk olmuştur. Fakat sizi en çok zorlayan şey ne oldu?

Bombandırmanın dışında karşılaştığımız en büyük zorluk elektrik kesintileri. Aklınıza gelebilecek bütün ekipmanları kullanmak için elbette ona htiyacımız var. Kamerayı şarj etmek, daha sonra videoları kurgulamak için elektiriğin gelmesini beklemek zor oldu.

ONLARIN SESİ OLMAK İSTİYORUM

İdlib

İdlib’te yaşananlara dikkat çekmek istediniz. Peki hedefinize ulaştığınızı düşünüyor musunuz ?

Evet, ulaştık. Birçok popüler medya kanalında filmimiz yayınlandı. Hem Arap hem de Batı medyasında haberlerimiz çıktı. İnsanların dikkatini çekmeyi başardık.

Ekibinizde kimler vardı?

Ahmet Hamag

İki arkadaşımla birlikte filmi çektik. Aboda Muhammed ve Ahmet Habak.

Filmin hem yönetmenliğini yaptınız hem de rol aldınız. İlerde oyunculuk ya da yönetmenlik yapmak gibi bir planın var mı?

Elbette. Bu filmin ses getirmesi beni motive etti.

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Geleceğe yönelik mesajını söyler misin?

Dünyaya, İdlib’te zulüme uğrayan insanların sesini duyurmak ve onlar için adaletin sağlanmasını istiyorum. Kurtarılmayı bekleyen üç milyondan fazla insan için acil müdahale gerekiyor. Mazlumların sesi olmalıyız. Bombardımanın durması ve insanlara yardımların ulaşması şart. Bu mesajı dünyaya duyurmak istiyorum. Ayrıca bu insanların acılarını ileten güçlü seslerden biri olmayı hayal ediyorum. Bölgede yaşanan gerçekliği bizim gibi içerden, tüm çıplaklığıyla aktaran yetenekleri destekelemeki se eğer gelecekteki hedefim diyebilirim.

Üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım