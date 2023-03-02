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Hayat

İki ilde kuş gribi alarmı: Yumurta üretim tesisleri karantina altında

Ülkemizde yumurtanın başkenti olarak bilinen Afyonkarahisar'ın ve Denizli'nin bazı ilçelerinde yumurta üretim tesisleri kuş gribi vakalarına rastlandı. Tesisler önlem amaçlı karantina altına alınırken, vakalar nedeniyle 20 Ocak'tan bu yana yaklaşık 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi.

10:59 . 2/03/2023 Perşembe
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Arşiv

Son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde yoğun bir şekilde görülen ve bugüne kadar 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölümüne sebep olan kuş gribi vakaları Türkiye'de de görüldü. Bloomberg HT'nin haberine göre; her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları artmaya başladı. Türkiye’nin yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak’ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun itlaf edildiği öğrenildi.

İki şehir karantina altında

Denizli’nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı ve ilçede 1.5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği belirtiliyor. Dünya Hayvan Sağlık Örgütü’ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Kanatlı sektörünün kâbusu olan beyaz et ve yumurta piyasasında dengeleri bozan kuş gribi vakası, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre, son bir buçuk yılda en az 60 ülkede görüldü.

Küresel manada söz konusu hastalık veya toplu itlaf nedeniyle 200 milyondan fazla kanatlı hayvan öldü. Sadece ABD’de son bir yılda 58 milyondan fazla kümes hayvanı kuş gribi enfeksiyonu nedeniyle itlaf edildi.

Acil durum ilan edildi

Geçtiğimiz hafta Arjantin ve Uruguay, H5N1 kuş gribi salgınlarının ardından ulusal sağlık acil durumu ilan ederken, Arjantin kümes hayvanı ihracatını askıya aldığını duyurdu. Avrupa’da ise geçen yılın sonunda İspanya, Almanya, Hollanda ve Avusturya’da kuş gribi vakalarına rastlandı. Kamboçya’da ise kuş gribi teşhisi konan 11 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.



#Afyonkarahisar
#denizli
#kuş gribi
23 dakika önce
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İki ilde kuş gribi alarmı: Yumurta üretim tesisleri karantina altında
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