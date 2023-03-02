İki ilde kuş gribi alarmı: Yumurta üretim tesisleri karantina altında

Son zamanlarda dünyanın birçok ülkesinde yoğun bir şekilde görülen ve bugüne kadar 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölümüne sebep olan kuş gribi vakaları Türkiye'de de görüldü. Bloomberg HT'nin haberine göre; her ne kadar resmi bir açıklama yapılmasa da edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları artmaya başladı. Türkiye’nin yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak’ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun itlaf edildiği öğrenildi.