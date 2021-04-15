İki kardeşten hayata dair

Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var SON YOK Ayşegül Ekinci Okuyan Us Yayınları 2021 - 464 s.

Gazeteci, savaş muhabiri Ayşegül Ekinci, yeni kitabı “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var SON YOK’ta hayatı korkusuzca deneyimleyen kadın gazetecinin yarın kaygısı olmadan, ölüm kavramını düşünmeden yaşadığı hareketli hayatının nasıl değiştiğini anlatıyor. Doktor ağabeyinin ansızın hastalanmasıyla kendi içselinde ve yakın çevresiyle yaşadığı dinamikler kitapta bütün çarpıcılığıyla veriliyor. Ekinci hikâyesini anlatırken ağabeyini kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya kaldığında varlığının derinliklerinde aradığı cevapları ve yaşam analizlerini tüm samimiyetiyle ortaya koyuyor.

İki kardeşin hayata ve ölüme dair çarpıcı, duygusal yolculuğu olan kitapta yazar ağabeyinin ölümüyle ve sonrasında yaşadığı çarpıcı, mistik, olağanüstü olayları, “ ölüm ve doğum “ arasındaki ilişkiye dair yeni bir deneyimi sunuyor.